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Оппозиция продолжает протестовать в Батуми - акция у здания правительства Аджарии 13 ноября 2020 года

Хотели зрелища - получили драку: чем завершилась акция-перформанс в Батуми

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (31)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201113/250031847/Khoteli-zrelischa-poluchili-draku---chem-zavershilas-aktsiya-performans-v-Batumi.html

Протестующие оппозиционеры в Батуми хотели устроить акцию-перформанс, но все закончилось стычкой с полицией

ТБИЛИСИ, 13 ноя - Sputnik. Перед зданием Дома правительства Аджарии в Батуми произошла стычка между представителями оппозиционной партии "Единое национальное движение" и полицейскими, сообщает Первый канал.

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Активисты собирались натянуть веревку перед зданием и повесить на них копии избирательных протоколов, которые, по их словам, были сфальсифицированы.

Представители правоохранительных органов хотели помешать протестующим, за чем последовало словесное, а после и физическое противостояние. Чуть позже активистам все же позволили провести акцию-перфоманс.

Оппозиция продолжает протестовать в Батуми - акция у здания правительства Аджарии 13 ноября 2020 года
© Sputnik / STRINGER
Оппозиция продолжает протестовать в Батуми - акция у здания правительства Аджарии 13 ноября 2020 года

К этому времени у здания Дома правительство спокойно. Представители оппозиции уже несколько дней подряд проводят акции с требованием отставки действующего руководства Центральной избирательной комиссии Грузии, назначения новых парламентских выборов и освобождения заключенных, которые находятся в тюрьме, по словам митингующих, по политическим мотивам.

Оппозиция продолжает протестовать в Батуми - акция у здания правительства Аджарии 13 ноября 2020 года
© Sputnik / STRINGER
Оппозиция продолжает протестовать в Батуми - акция у здания правительства Аджарии 13 ноября 2020 года

Грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов, в стране проходят акции протеста. Все семь прошедших в парламент партий объявили бойкот и заявили, что не войдут в парламент, так как выборы сфальсифицированы.

Оппозиция продолжает протестовать в Батуми - акция у здания правительства Аджарии 13 ноября 2020 года
© Sputnik / STRINGER
Оппозиция продолжает протестовать в Батуми - акция у здания правительства Аджарии 13 ноября 2020 года

По предварительным данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" смогла удержать власть в третий раз, получив 76 из 150 депутатских мандатов. В парламент Грузии также прошли семь оппозиционных сил, однако они отказываются от депутатских мандатов и требуют проведения повторных выборов.

В правящей партии считают недовольство оппозиции деструктивным, обвиняя их в попытках дестабилизации и в искусственном накале ситуации.

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (31)


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