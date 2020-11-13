Хотели зрелища - получили драку: чем завершилась акция-перформанс в Батуми

Протестующие оппозиционеры в Батуми хотели устроить акцию-перформанс, но все закончилось стычкой с полицией

ТБИЛИСИ, 13 ноя - Sputnik. Перед зданием Дома правительства Аджарии в Батуми произошла стычка между представителями оппозиционной партии "Единое национальное движение" и полицейскими, сообщает Первый канал.

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Активисты собирались натянуть веревку перед зданием и повесить на них копии избирательных протоколов, которые, по их словам, были сфальсифицированы.

Представители правоохранительных органов хотели помешать протестующим, за чем последовало словесное, а после и физическое противостояние. Чуть позже активистам все же позволили провести акцию-перфоманс.

© Sputnik / STRINGER Оппозиция продолжает протестовать в Батуми - акция у здания правительства Аджарии 13 ноября 2020 года

К этому времени у здания Дома правительство спокойно. Представители оппозиции уже несколько дней подряд проводят акции с требованием отставки действующего руководства Центральной избирательной комиссии Грузии, назначения новых парламентских выборов и освобождения заключенных, которые находятся в тюрьме, по словам митингующих, по политическим мотивам.

© Sputnik / STRINGER Оппозиция продолжает протестовать в Батуми - акция у здания правительства Аджарии 13 ноября 2020 года

Грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов, в стране проходят акции протеста. Все семь прошедших в парламент партий объявили бойкот и заявили, что не войдут в парламент, так как выборы сфальсифицированы.

© Sputnik / STRINGER Оппозиция продолжает протестовать в Батуми - акция у здания правительства Аджарии 13 ноября 2020 года

По предварительным данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" смогла удержать власть в третий раз, получив 76 из 150 депутатских мандатов. В парламент Грузии также прошли семь оппозиционных сил, однако они отказываются от депутатских мандатов и требуют проведения повторных выборов.

В правящей партии считают недовольство оппозиции деструктивным, обвиняя их в попытках дестабилизации и в искусственном накале ситуации.