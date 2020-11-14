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Батуми - крупная акция протеста оппозиции 8 ноября 2020 против итогов парламентских выборов

Главное требование в силе: чем завершились переговоры между властью и оппозицией в Грузии

© Sputnik / Seyran Baroyan
Политика
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Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (79)
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Переговоры проходили при посредничестве посольства США и Евросоюза на фоне опубликованных ЦИК итогов пропорциональных выборов, согласно которым правящая партия получает большинство в парламенте Грузии

Второй раунд переговоров между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозиционными партиями завершился уверениями о продолжении диалога, в то же время оппозиция не сняла с повестки дня главное требование досрочных выборов.

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Переговоры проходили при посредничестве посольства США и Евросоюза на фоне опубликованных ЦИК итогов пропорциональных выборов, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", набрав 48,22% голосов, получает большинство в парламенте Грузии. Оппозиция отказывается признавать итоги выборов, входить в парламент и участвовать во втором туре.

Власти готовы на диалог

Представитель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Талаквадзе после переговоров заявил о готовности продолжать диалог и еще раз призвал оппозицию войти в парламент.

"Переговоры продолжаются. Мы приветствуем формат диалога и максимально пытаемся сблизить позиции, чтобы демократия и политическая система нашей страны продолжила стабильно функционировать. У нас, безусловно, нет ожиданий, что политический диалог завершился и исчерпал себя. Мы готовы продолжить диалог в парламенте десятого созыва", – сказал Талаквадзе.

При этом он призвал политические партии к сотрудничеству.

"Думаю, что в интересах нашего общества и страны политическая стабильность и поиск возможностей сотрудничества между политическими партиями. Проведенные нами реформы дают такую возможность всем, давайте ее используем", – сказал Талаквадзе.

Ника Читадзе, Политолог, Эксперт
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Оппозиция требует выборов

Между тем, в оппозиции с позицией "Грузинской мечты" не согласны и заявляют, что единственным вопросом диалога остается только проведение новых выборов.

"Главное требование – новые выборы, потому что нет правовых процедур, которые приведут нас к тому результату, что результаты выборов 31 октября отражают волю народа. Со стороны оппозиции единственным вопросом являются новые выборы, которым могут сопутствовать другие такие вопросы, как изменение избирательных администраций, избирательного законодательства и так далее", – сказал лидер партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе.

О том, что единственной темой для следующего раунда остаются только новые выборы, подтвердил и лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.

"Мы (оппозиция – ред.) будем говорить о дате выборов. Оппозиция ждет этого, потому что считаем, что без этого ни о каких других вопросах нет смысла говорить", – сказал Вашадзе.

Лидер партии "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе заявил, что последние итоги ЦИК по выборам оставили только одну тему для переговоров – новые выборы.

"Пока наши позиции далеки друг от друга. У сторон разные позиции, но мы договорились, что диалог продолжится и задачей этого диалога будет пошаговое достижение компромисса, который необходим для стабильности страны. Для стабильности необходимо осознание, что у страны легитимная власть, консолидированное общество и нормальный политический процесс. Для этого нужны новые выборы", – сказал Бакрадзе.

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Итоги выборов

Согласно обнародованному ЦИК Грузии итоговому протоколу пропорциональных выборов, в парламент проходит девять партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Единое национальное движение – Сила в единстве", "Европейская Грузия – движение за свободу", "Лело для Грузии", "Стратегия Агмашенебели", "Альянс патриотов Грузии", "Граждане" и "Лейбористская партия".

По предварительным подсчетам по итогам выборов, вне зависимости от исхода второго тура в 17 округах "Грузинская мечта" получает 76 мандатов и большинство в парламенте Грузии.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (79)
Теги:
Парламентские выборы, Грузия


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