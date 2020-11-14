Правящая партия Грузии исключила проведение новых выборов по требованию оппозиции

В "Грузинской мечте" заявили, что будут продолжать переговоры в надежде, что "радикальная и необоснованная" позиция оппозиции изменится

ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что не рассматривают возможность проведения заново парламентских выборов, как того требует оппозиция.

Оппозиция в Грузии уже две недели не прекращает акции протеста, обвиняя власти в фальсификации выборов и считая единственным выходом новое голосование. Ситуацию пытаются урегулировать западные дипмиссии, пригласив стороны к переговорам, однако по итогам двух раундов позиции властей и оппозиции остаются прежними.

"Мы хотим проинформировать общественность о продолжающихся переговорах: "Грузинская мечта" не рассматривает возможность того, чтобы поставить под сомнение волю, выраженную грузинским народом во время свободного голосования, через проведение новых выборов", – заявил на брифинге мэр Тбилиси, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.

Он также заявил, что детали переговоров не могут быть озвучены публично, и обвинил оппозицию в том, что она отказалась от пересчета голосов на спорных участках.

"Они отказались от обеих форм перепроверки результатов – пересчета бюллетеней и просмотра видеозаписей, что исключило бы домыслы о так называемых "каруселях". Похоже, выяснение правды не в их интересах", – сказал Каладзе. По его словам, оппозиция делает ставку на торг, в качестве аргумента приводя "выдуманную фальсификацию выборов".

При этом Каладзе заявил, что правящая партия будет продолжать переговоры в надежде, что "их (оппозиции) радикальная и необоснованная позиция изменится, а диалог завершится конкретным и положительным для страны результатом".

Центризбирком Грузии накануне на своем заседании отклонил все жалобы оппозиции и в ночь на субботу выложил на своем сайте итоговые данные по голосованию по пропорциональной системе: "Грузинская мечта" выиграла с 48,22% и голосов хватает, чтобы сформировать большинство в парламенте.

Тем временем оппозиция провела очередной митинг и объявила большой сбор на три акции в ближайшем будущем: 17-18 ноября, во время визита в Грузию Майка Помпео, в день второго тура выборов по мажоритарным округам – 21 ноября и в день первого заседания нового парламента, эта дата пока уточняется.