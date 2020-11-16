В "Грузинской мечте" назвали тревожными планы оппозиции в день второго тура выборов

Правящая партия осудила сама и призвала остальные партии и международных партнеров осудить деструктивные действия "Национального движения"

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Бывшая правящая партия "Единое национальное движение" пытается воспрепятствовать гражданам Грузии зафиксировать свой политический выбор, заявил на брифинге член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бека Давитулиани, комментируя планы оппозиции ко второму туру парламентских выборов.

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Кандидат в мажоритарные депутаты в Батуми от блока "Единое национальное движение – Сила в единстве", экс-председатель правительства Аджарии Леван Варшаломидзе в воскресенье призвал сторонников 21 ноября, в день второго тура парламентских выборов, устроить так называемые "коридоры позора" у избирательных участков.

"В демократическом государстве источником власти является народ. Анонсированной кампанией "Национальное движение" пытается воспрепятствовать гражданам зафиксировать свой политический выбор, стать источником власти. Лишение народа конституционного права о присвоение власти насильственным путем – это их почерк. Они делали это когда были у власти, и они пытаются делать то же самое из оппозиции. Это абсолютно несовместимое с демократией авторитарное действие, нуждающееся в очень решительной и четкой оценке", – заявил Давитулиани.

В "Грузинской мечте" призвали все оппозиционные силы и международных партнеров зафиксировать позицию по поводу намерений "Национального движения".

"Призываем представительства наших дружественных стран, дипломатический корпус, неправительственные и наблюдательные организации, также те политические партии, которые не хотят участвовать в этой антидемократической кампании Саакашвили, четко выразить свою позицию и оценить очередной антидемократический призыв "Национального движения", – заявил Давитулиани.

Грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов, в стране уже две недели не прекращаются акции протеста с требованием нового голосования. В знак протеста все прошедшие в парламент оппозиционных партий отказываются от мандатов и участия во втором туре выборов.

В правящей партии считают действия оппозиции деструктивными и обвиняют ее в попытках дестабилизации и в искусственном нагнетании обстановки.

Ситуацию пытаются урегулировать западные дипмиссии, призвавшие стороны к переговорам, однако по итогам двух раундов сближения позиций пока не произошло.