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Гига Бокерия. Новая акция протеста оппозиции в грузинской столице 5 февраля

Мнения разошлись: будут ли "коридоры позора" на выборах в Грузии

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (34)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201116/250060318/Evropeyskaya-Gruziya-protiv-koridora-pozora-v-den-vtorogo-tura-vyborov.html

Мнения оппозиционных лидеров относительно "коридоров позора" во время второго тура выборов разошлись

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. "Европейская Грузия" не собирается участвовать в так называемых "коридорах позора" у избирательных участков в день второго тура выборов, заявил один из лидеров партии Гига Бокерия.

Накануне во время акции протеста в Батуми член оппозиционной партии "Единое национальное движение", экс-председатель правительства Аджарии Леван Варшаломидзе призвал своих сторонников устроить "коридоры позора" для избирателей, которые решат принять участие во втором туре выборов в парламент. Ранее оппозиция заявила, что ее кандидаты отказываются от вторых туров.

"Мы не планируем "коридоры позора", мы не участвуем... Я против в этом случае", - сказал Гига Бокерия после встречи лидеров оппозиции в офисе Лейбористской партии в Тбилиси.

По словам политика, сейчас важно сосредоточиться на мирной акции в день визита госсекретаря США Майка Помпео.

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В свою очередь, председатель партии "Единая Грузия - Демократическое движение" Нино Бурджанадзе считает, что планируемый оппозицией "коридор позора" будет не столько позорным, сколько пробуждающим.

"Если какой-либо избиратель считает нормальным, что в Грузии крадут голоса, горят офисы и бьют людей по голове, то тогда такой избиратель должен пройти "коридор", - заявила Нино Бурджанадзе.

Накануне лидеры оппозиции провели встречу в офисе партии "Лело", где договорились о форме акции во время визита госсекретаря США Майка Помпео и о масштабной акции 22 ноября, на второй день после второго тура выборов.

Визит госсекретаря, запланированный на 17-18 ноября, будет проходить на фоне политического кризиса в Грузии - оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов и требует нового голосования, в стране проходят акции протеста. Прошедшие в парламент партии объявили бойкот - отказались от депутатских мандатов и сняли своих кандидатов во втором туре выборов.

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (34)


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