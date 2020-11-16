Все "за" и "против": у грузинской оппозиции появились новые разногласия

В рядах грузинской оппозиция вновь появились разногласия - на этот раз предметом споров стала идея устроить "коридоры позора" во время второго тура выборов

Идея заключается в следующем: устроить "коридоры позора" у избирательных участков для граждан, которые 21 ноября пойдут на голосование в рамках второго тура парламентских выборов.

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Почему оппозиция решила, что эти избиратели заслуживают позора? Все просто: оппозиция не признает итоги первого тура голосования, обвиняет власти в тотальной фальсификации и требует повторного проведения выборов. Кроме того, в стране проходят акции протеста, а прошедшие в парламент оппозиционные партии объявили бойкот - отказались от депутатских мандатов, а также от участия во втором туре выборов.

В правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" считают действия оппозиции деструктивными и обвиняют ее в попытках дестабилизации и в искусственном нагнетании обстановки.

Новый ход

Идею устроить "коридоры позора" впервые озвучил кандидат в мажоритарные депутаты в Батуми от блока "Единое национальное движение – Сила в единстве", экс-председателя правительства Аджарии Леван Варшаломидзе. По этому поводу лидеры оппозиции даже устроили консилиум, но к единому решению так и не пришли.

"Мы рассмотрим этот вопрос с разными партиями. Мы считаем, что мы обязательно должны создать дискомфорт фальсификаторам выборов, а не гражданам, не тем, кто искренне думают, что должны сделать свой выбор, или приходят и хотят перечеркнуть обоих кандидатов", - заявил член политсовета партии "Лело" Ираклий Купрадзе.

При этом он отметил, что решение было озвучено без предварительных консультаций с остальной оппозицией.

Кто "за"

Инициативу ЕНД организовать "коридоры позора" поддержала экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе.

"Это не столько коридор позора, как отрезвления… Если избиратель считает, что голоса "Мечты" должны быть защищены, а голоса Бурджанадзе, Мелия, Угулава или голоса любой другой партии украдены, или считает нормальным, что в Грузии крадут голоса, поджигают офисы и бьют по голове людей, то такие избиратели должны пройти через "коридор позора", - заявила Бурджанадзе.

Похожее мнение выразил и лидер "Лейбористской партии Грузии" Шалва Нателашвили

"Рядовой избиратель, который любит Грузию, после такой фальсификации и позора не должен идти на избирательный участок, если не будут проведены повторные выборы… Сейчас уже такая ситуация, которая называется не выборами, а преступлением перед будущим. Однако я повторяю, мы еще не принимали решения в связи с "коридорами позора", - сказал журналистам Нателашвили.

Кто "против"

Другого мнения придерживаются в оппозиционной парламентской партии "Европейская Грузия".

"Мы не собираемся устраивать коридоры позора, в этом мы не участвуем... В этом случае я против коридоров позора",- заявил один из лидеров партии Гига Бокерия.

Не намерена присоединиться к инициативе "Единого национального движения" и партия "Гирчи".

"Гирчи" не устраивает т.н. коридоры позора. Но я считаю, что когда у тебя крадут выборы, любая мирная форма протеста приемлема. Если другая партия хочет сделать что-то подобное - пускай делает", - заявил Джапаридзе.

Реакция властей

В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" назвали призыв ЕНД "несовместимым с демократией авторитарным действием".

Член правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бека Давитулиани заявил, что Нацдвижение пытается помешать гражданам зафиксировать свой политический выбор.

"Лишение народа конституционного права и присвоение власти насильственным путем – это их почерк. Они делали это, когда были у власти, и они пытаются делать то же самое в оппозиции. Это абсолютно несовместимое с демократией авторитарное действие, нуждающееся в очень решительной и четкой оценке", – заявил Давитулиани.

В "Грузинской мечте" призвали все оппозиционные силы и международных партнеров зафиксировать позицию по поводу намерений "Национального движения".

"Призываем представительства наших дружественных стран, дипломатический корпус, неправительственные и наблюдательные организации, также те политические партии, которые не хотят участвовать в этой антидемократической кампании Саакашвили, четко выразить свою позицию и оценить очередной антидемократический призыв "Национального движения", – заявил Давитулиани.

А пока грузинская оппозиция продолжает консультации и в скором времени озвучит свое решение относительно "коридоров позора" для избирателей.