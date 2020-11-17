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Центральная Избирательная комиссия Грузии. Здание ЦИК

ЦИК Грузии выделил 8,6 миллиона лари на второй тур выборов

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (712)
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Sputnik Грузия
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Второй тур парламентских выборов состоится 21 ноября в 17 округах, но оппозиция уже заявила, что не примет в нем участия

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия потратит на второй тур парламентских выборов 8,6 миллиона лари (более 2,6 миллиона долларов), говорится в постановлении на сайте "Законодательного вестника Грузии".

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Второй тур мажоритарных выборов состоится в 17 округах 21 ноября.

В постановлении также расписано, на финансирование чего предназначены бюджетные деньги. Почти половина суммы – 4,6 миллиона лари (почти 1,4 миллиона долларов) предназначены на оплату труда, а 2,6 миллиона лари (790 тысяч долларов) – на закупку различных товаров и обслуживания.

Центральная избирательная комиссия. Здание ЦИК Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
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Кто участвует во втором туре

Согласно законодательству Грузии, второй тур мажоритарных выборов, в котором участвуют два кандидата с лучшими результатами, назначается в том округе, где ни один из представленных кандидатов в первом туре не смог набрать более 50% голосов избирателей. Победителем по итогам второго тура считается тот кандидат, который наберет больше голосов.

Вопрос, будет ли второй тур конкурентным, остается открыты, поскольку оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов и в знак протеста отказывается как от депутатских мандатов, так и от участия во втором туре.

Кроме того, в день второго тура оппозиция планирует устроить так называемые "коридоры позора" у избирательных участков.

В правящей партии считают действия оппозиции деструктивными и обвиняют ее в попытках дестабилизации и в искусственном нагнетании обстановки.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (712)


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