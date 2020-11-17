Цулукиани о визите Помпео: вопрос размещения баз США в Грузии не рассматривается

Ряд грузинских экспертов выразили предположение, что в США захотят укрепить свои позиции на Кавказе

ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Вопрос размещения американских баз в Грузии не стоит в повестке дня, заявила член политсовета правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Тея Цулукиани, отвечая вопрос на вопрос журналиста.

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На фоне размещения российского военного контингента в Карабахе ряд грузинских экспертов выразили предположение, что в США захотят укрепить свои позиции на Кавказе. При этом не исключалось, что главная цель предстоящего визита госсекретря США Майка Помпео в Грузию - обсуждение возможности размещения американских баз на территории Грузии.

"Этот вопрос в официальной повестке дня не стоит, как и в неофициальной - по крайней мере, я не слышала. Это не то, что мы обсуждаем и рассматриваем на сегодняшний день", - заявила Цулукиани.

Двухдневный визит госсекретаря США состоится на фоне политического кризиса в Грузии - после выборов 31 октября все прошедшие в парламент оппозиционные партии заявили об их фальсификации и отказались входить в парламент.

По сообщению Госдепа, в Тбилиси запланированы встречи госсекретаря с премьер-министром Грузии Георгием Гахария, президентом Грузии Саломе Зурабишвили и министром иностранных дел Давидом Залкалиани. Майк Помпео в Тбилиси также встретится с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II и представителями гражданского сектора.

Грузинская пресса активно обсуждает визит Помпео в контексте региональной проблематики - прекращения огня между Азербайджаном и Арменией и ввода в Карабах российских миротворцев. Среди наиболее муссируемых тем - возможность размещения в Грузии американской военной базы, однако официального подтверждения этой версии на данный момент нет.

МИД Грузии обтекаемо назвал в числе приоритетных тем в преддверии визита - углубление сотрудничества в области обороны, торговли и экономики, демократии, образования и культурного обмена.