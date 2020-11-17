ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Грузию с двухдневным визитом, его самолет приземлился в Тбилисском международном аэропорту.

Зачем госсекретарь США едет в Грузию? Ожидания, надежды и прогнозы>>

Иностранного гостя встретили глава МИД Грузии Давид Залкалиани, посол Грузии в США Давид Бакрадзе и посол США в Грузии Кейли Денган.

"Это очень важный визит с точки зрения сложнейшей геополитической ситуации в регионе. Я имею в виду сложнейшие вызовы, перед которыми стоит не только Грузия, но и весь регион... Это серьезное послание, в первую очередь, для нашей страны и всего региона. Это демонстрирует, насколько большое значение США придают стратегическому партнерству с Грузией", - сказал Залкалиани журналистам в аэропорту.

По его словам, Грузия - самый большой союзник и самая твердая опора США в регионе.

"Мы хотим большего партнерства с США и хотим их постоянного присутствия в Грузии... В рамках визита будет дана оценка того, где мы находимся и какие шаги должны быть предприняты, чтобы между США и Грузией были тесные отношения", - заключил глава МИД Грузии.

При этом дипломат воздержался от ответа на вопрос, в какой форме США должны "постоянно присутствовать" в Грузии.

Все официальные встречи Помпео с первыми лицами Грузии пройдут в среду, 18 ноября. В частности, запланированы встречи с премьер-министром Грузии Георгием Гахария, президентом Саломе Зурабишвили и министром иностранных дел Давидом Залкалиани. Майк Помпео в Тбилиси также встретится с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II и представителями гражданского сектора.

Из аэропорта Помпео отправится прямо в гостиницу. При выезде из аэропорта автомобиль дипломата намерены встретить несколько молодежных активистов, которые держат в руках плакаты "Мистер Помпео, нам нужна ваша поддержка", "Где наши выборы?".

Помпео прибыл в Грузию в разгар политического кризиса в стране - после выборов 31 октября все прошедшие в парламент оппозиционные партии заявили об их фальсификации и отказались входить в парламент. В программе госсекретаря нет встреч с грузинской оппозицией, ее лидеры приняли решение на второй день визита провести "безмолвную акцию", чтобы приветствовать представителя американской администрации и привлечь внимание к своим требованиям.

Зачем Помпео приехал в Грузию?

Американский дипломат приехал в Грузию в рамках большого десятидневного турне, в ходе которого которого он должен объехать семь стран. Помимо Грузии, в его расписании значатся такие страны, как Франция, Турция, Израиль, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, а также Саудовская Аравия. Как заявил сам Помпео на брифинге в Госдепе, темы разговора в каждой стране будут разными.

Грузинская пресса активно обсуждает визит Помпео в контексте региональной проблематики - прекращении огня между Азербайджаном и Арменией и ввода в Карабах российских миротворцев. Среди наиболее муссируемых тем - возможность размещения в Грузии американской военной базы, однако официального подтверждения этой версии на данный момент нет.

МИД Грузии обтекаемо назвал в числе приоритетных тем в преддверии визита углубление сотрудничества в области обороны, торговли и экономики, демократии, образования и культурного обмена.

Отмечается, что стороны рассмотрят существующую в Грузии и регионе обстановку в плане безопасности, и сотрудничество между странами в целях укрепления региональной и международной безопасности.

Дипломатические отношения между Грузией и Соединенными Штатами Америки были установлены в 1992 году. В 2009 году между странами была подписана Хартия стратегического партнерства в рамках которой была создана американо-грузинская Комиссия по стратегическому партнерству.

После Грузии Помпео отправится в Израиль.