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Вид на город Кутаиси - река Риони

Оппозиционный кандидат в мэры Кутаиси отказался от участия во втором туре выборов

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Политика
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Шушания заявляет, что не будет участвовать во втором туре после фальсификации выборов 31 октября, и призывает граждан бойкотировать выборы

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Кандидат в мэры Кутаиси (регион Имерети) от оппозиционного "Единого национального движения" Григол Шушания отказывается от участия во втором туре выборов - он уже обратился в районную комиссию с просьбой снять его кандидатуру, сообщает телеканал "Мтавари архи". 

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Параллельно с парламентскими выборами, 31 октября в Грузии прошли выборы в Верховный совет Аджарии и промежуточные выборы в органы местной власти. В частности, граждане выбирали мэров в Каспи и Кутаиси.

Шушания заявляет, что не будет участвовать во втором туре после фальсификации выборов 31 октября, и призывает граждан их бойкотировать.

Ни один из кандидатов в мэры Кутаиси не смог набрать более 50% голосов по итогам первого тура, из-за чего в городе пройдет повторное голосование, говорится на сайте ЦИК Грузии. На выборах мэра в Кутаиси баллотировалось восемь человек.

Соперниками во втором туре стали кандидат от "Грузинской мечты" Иосеб Хахалеишвили, получивший 45,7% голосов избирателей, и Григол Шушания от "Единого национального движения" – набравший 30,63%.

Выборы в местные органы власти
© Sputnik / Levan Avlabreli
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В ЦИК Грузии заявляют, что, согласно действующему законодательству, даже если кандидат снимает свою кандидатуру с выборов, его фамилия все равно остается в избирательном бюллетене, и снять кандидатуру можно только после подсчета голосов.

Грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов, в стране уже более двух недель не прекращаются акции протеста с требованием нового голосования. Прошедшие в парламент оппозиционные партии заявили, что отказываются от депутатских мандатов, а также от участия во втором туре выборов.

Ситуацию пытаются урегулировать западные дипмиссии, пригласив стороны к переговорам, однако по итогам двух раундов позиции властей и оппозиции остаются прежними.

Второй тур парламентских выборов в Грузии пройдет 21 ноября в 17 мажоритарных округах.



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