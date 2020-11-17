В Facebook появилась фейковая страница главы ЦИК Грузии

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. В соцсети Facebook появилась фейковая страница председателя Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания, говорится в сообщении на сайте ЦИК.

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Фейковый аккаунт с использованием фотографий Жвания был создан несколько дней назад. Как отмечено в сообщении, от имени Жвания владельцы аккаунта пишут комментарии под постами представителей разных политических сил.

"Хотим заявить, что указанный факт является очередным случаем недобросовестного использования имени председателя ЦИК и частью вредоносной кампании, которая осуществляется против избирательной администрации", - говорится в сообщении.

ЦИК призывает пользователей соцсетей не входить в заблуждение и учесть, что у председателя Центризбиркома есть официальная страница в Facebook, которая сопровождается с соответствующим указанием.

Ранее Центральная избирательная комиссии Грузии заявила о дезинформации, которая распространяется в соцсетях в связи с итогами прошедших в стране парламентских выборов.

Как заявил глава департамента управления человеческими ресурсами ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили, в соцсети создана страница под названием "Сфальсифицированные протоколы". По его словам, на этой профинансированной странице размещены протоколы, которые якобы сфальсифицированы.

Как отметил Каландаришвили, целью подобных страниц является "манипуляция общественным мнением, дезинформация граждан и зарождение недоверия к избирательному процессу и к итогам выборов".