20:18 17 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9090
  • 100 RUB4.2949
  • USD3.3004
Поиск
Председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания

В Facebook появилась фейковая страница главы ЦИК Грузии

photo: Tamar Zhvania / FB
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (41)
43 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/1e/249860744.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201117/250076547/V-Facebook-poyavilas-feykovaya-stranitsa-glavy-TsIK-Gruzii.html

Подобными действиями злоумышленники пытаются дискредитировать работу ЦИК, отметили в ведомстве

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. В соцсети Facebook появилась фейковая страница председателя Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания, говорится в сообщении на сайте ЦИК.

Почему протестуют в Грузии, или Минусы прозрачных выборов>>

Фейковый аккаунт с использованием фотографий Жвания был создан несколько дней назад. Как отмечено в сообщении, от имени Жвания владельцы аккаунта пишут комментарии под постами представителей разных политических сил.

"Хотим заявить, что указанный факт является очередным случаем недобросовестного использования имени председателя ЦИК и частью вредоносной кампании, которая осуществляется против избирательной администрации", - говорится в сообщении.

ЦИК призывает пользователей соцсетей не входить в заблуждение и учесть, что у председателя Центризбиркома есть официальная страница в Facebook, которая сопровождается с соответствующим указанием.

ЦИК Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
"Не верьте!" – ЦИК Грузии предупредил о дезинформации

Ранее Центральная избирательная комиссии Грузии заявила о дезинформации, которая распространяется в соцсетях в связи с итогами прошедших в стране парламентских выборов.

Как заявил глава департамента управления человеческими ресурсами ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили, в соцсети создана страница под названием "Сфальсифицированные протоколы". По его словам, на этой профинансированной странице размещены протоколы, которые якобы сфальсифицированы.

Как отметил Каландаришвили, целью подобных страниц является "манипуляция общественным мнением, дезинформация граждан и зарождение недоверия к избирательному процессу и к итогам выборов".

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (41)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Ураган "Йота" обрушился на Карибское побережье - фото
Жители Еревана рассказали, что думают о российских миротворцах
Жители Еревана рассказали, что думают о российских миротворцах
Итоги парламентских выборов 2020 года в Грузии по пропорциональной системе
Итоги парламентских выборов 2020 года в Грузии по пропорциональной системе
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться