Акция для Помпео – оппозиция готовит живую цепь в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Оппозиция готовится к символичной демонстрации во время визита госсекретаря США Майка Помпео в Тбилиси.

"С нетерпением жду" – Гахария о визите Помпео в Грузию>>

В планах Помпео не входит встреча с оппозицией. Главная цель молчаливой акции оппозиции – довести до внимания госсекретаря Америки свою позицию в отношении парламентских выборов 31 октября. По словам представителей оппозиции, они хотят еще раз подчеркнуть, что выборы были сфальсифицированы.

"Сегодня запланирована очень многочисленная акция. Главная цель этой акции, с одной стороны, выразить наше уважение к госсекретарю и к его визиту, и второе – посланием будет та главная проблема, которая сегодня беспокоит общество, это украденные выборы", – заявил член "Национального движения" Заал Удумашвили.

О цели запланированного перформанса говорит и один из лидеров "Европейской Грузии" Серги Капанадзе. По его словам, они донесут информацию до госсекретаря о том, что в Грузии выборы были фальсифицированы.

"Оппозиционные партии решили сегодня встретить символичной акцией господина Помпео, и главной задачей этой акции будет молча, но в то же время громко дать ему знать о том, что в Грузии выборы были фальсифицированы", – заявил Капанадзе.

Председатель партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе заявляет, что будет создана живая цепь, а акция будет мирной.

"Это будет цепь от оперного театра до улицы Меликишвили. С соблюдением дистанции, мирно, без всякого шума мы выразим нашу позицию", – заявил Вашадзе.

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Грузию с двухдневным визитом. Сегодня, 18 ноября, он встретится с премьер-министром Грузии Георгием Гахария, президентом Саломе Зурабишвили и министром иностранных дел Давидом Залкалиани. Майк Помпео в Тбилиси также встретится с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II и представителями гражданского сектора.