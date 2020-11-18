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Рабочая встреча президента Грузии Саломе Зурабишвили с госсекретарем США Майком Помпео

Помпео: Грузия вносит важный вклад в борьбу с терроризмом

photo: courtesy of Press service of the president of Georgia
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201118/250079997/Pompeo-Gruziya-vnosit-vazhnyy-vklad-v-borbu-s-terrorizmom.html

Переговоры американского дипломата с президентом Грузии проходили за закрытыми дверьми, без присутствия СМИ

ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Госсекретарь США Майк Помпео, который во вторник прибыл в Тбилиси, с утра среды проводит встречи с представителями руководства страны.

В ходе встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в Тбилиси Помпео поблагодарил грузинскую сторону за вклад в борьбу с глобальным терроризмом, об этом говорится в сообщении посольства США в Грузии.

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Встреча состоялась в старинном княжеском дворце Орбелиани в центре Тбилиси. Переговоры проходили за закрытыми дверьми, без присутствия журналистов.

"Для госсекретаря Помпео было очень приятно встретиться с президентом Зурабишвили в историческом дворце Орбелиани, где раньше находилось посольство США. В ходе встречи госсекретарь от имени Соединенных Штатов подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и выразил свое уважение за важный вклад в борьбу с глобальным терроризмом", - говорится в сообщении.

Как подчеркнула президент в ходе встречи с госсекретарем, региону и всему миру сейчас необходим "мирный, стабильный и демократический Кавказ".

"У мира нет альтернативы. Экономическое и политическое развитие региона является нашим общим интересом", - сказала Зурабишвили, отметив, что своим приездом госсекретарь еще раз подтверждает важность Грузии, Кавказа и всего черноморского региона для США.

На данный момент грузинские военные представлены в миротворческих миссиях в Афганистане, которая проходит под эгидой НАТО, в ЦАР и Мали. Миротворческая миссия в этих двух африканских странах проходит под эгидой ЕС.

В Афганистане более 870 грузинских военных, в ЦАР - 35, а в Мали - один грузинский офицер.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Военные из Грузии участвовали также в миротворческой миссии в Ираке. Они там находились с 2003 по 2008 год. К 2008 году количество грузинских военных в этой стране достигло 2,2 тысячи человек.

Госсекретарь США прибыл в Грузию 17 ноября. Американский дипломат приехал в Грузию в рамках большого десятидневного турне, в ходе которого он должен объехать семь стран. Помимо встречи с президентом страны, у госсекретаря запланированы встречи с премьер-министром Грузии Георгием Гахария и министром иностранных дел Давидом Залкалиани. Майк Помпео в Тбилиси также встретится с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II и представителями гражданского сектора.

Помпео прибыл в Грузию в разгар политического кризиса в стране - после выборов 31 октября все прошедшие в парламент оппозиционные партии заявили об их фальсификации и отказались входить в парламент. В программе госсекретаря нет встреч с грузинской оппозицией, ее лидеры приняли решение на второй день визита провести "безмолвную акцию", чтобы приветствовать представителя американской администрации и привлечь внимание к своим требованиям.



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