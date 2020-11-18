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Молчаливая акция оппозиции 18 ноября 2020

Помпео в Тбилиси: оппозиция проводит молчаливую акцию протеста

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (42)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201118/250081230/Pompeo-v-Tbilisi-oppozitsiya-provodit-molchalivuyu-aktsiyu-protesta.html

Грузинская оппозиция хочет, чтобы в США узнали о требовании протестующих провести в стране повторные выборы в парламент

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Грузинская оппозиция устроила т. н. молчаливую акцию протеста в центре Тбилиси, цель которой – донести до госсекретаря США Майка Помпео свою позицию в отношении парламентских выборов 31 октября.

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Представители оппозиции растянули живые цепи от здания Театра оперы и балета до Большого концертного зала. Участники акции стоят на проезжей части на расстоянии двух метров друг от друга на специальных разметках. У всех участников в руках бюллетени с надписями "Сфальсифицировано" на английском и грузинском языках. Часть из них растянула флаг Грузии, который хорошо видно с дронов.

Главная цель молчаливой акции оппозиции – довести до внимания госсекретаря Америки свою позицию о том, что прошедшие в стране выборы были сфальсифицированы.

Часть протестующих расположились на мосту Мира. Там оппозиция вывесила баннер с надписью о том, что выборы украдены.

В планах Помпео, который прибыл в Грузию в разгар политического кризиса, не входит встреча с оппозицией.

Акция протеста оппозиции у здания парламента 20 июня 2020 года. Гига Бокерия
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Согласно обнародованному ЦИК Грузии итоговому протоколу пропорциональных выборов, в парламент проходит девять партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Единое национальное движение – Сила в единстве", "Европейская Грузия – движение за свободу", "Лело для Грузии", "Стратегия Агмашенебели", "Альянс патриотов Грузии", "Граждане" и "Лейбористская партия".

По предварительным подсчетам по итогам выборов, вне зависимости от исхода второго тура, "Грузинская мечта" получает 76 мандатов и большинство в парламенте Грузии.

Оппозиция назвала выборы нелегитимные и проводит акции протеста с требованием повторного голосования. Кроме того, прошедшие в парламент оппозиционные партии отказались от депутатских мандатов, а также от участия во втором туре выборов.

В правящей партии считают действия оппозиции деструктивными и обвиняют ее в попытках дестабилизации и в искусственном нагнетании обстановки.

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (42)


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