Премьер Грузии: настал момент усиления присутствия США в регионе

Глава грузинского правительства не уточнил, в какой форме США должны "усилить присутствие" в регионе

ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Углубление сотрудничества в сферах обороны и безопасности обсудили в среду в Тбилиси госсекретарь США Майк Помпео и премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает пресс-служба администрации правительства.

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Госсекретарь США приехал в Грузию в рамках 10-дневного турне, в ходе которого он должен объехать семь стран. Американский дипломат уже провел встречу с президентом Саломе Зурабишвили.

"Нам дается очень хорошая возможность обсудить важные вопросы, чтобы углубить сотрудничество между Грузией и Соединенными Штатами по вопросам обороны и безопасности, экономики и демократической консолидации. Хочу вас заверить, что мы действительно чувствуем, что настал момент усиления нашего сотрудничества и партнерства, а также усиления присутствия Соединенных Штатов в регионе", – заявил Гахария.

При этом политик не уточнил, в какой форме США должны "усилить присутствие" в регионе.

В свою очередь, Помпео подчеркнул, что Грузию и США связывают дружеские отношения уже 30 лет, и за все это время США твердо поддерживала Грузию в ее демократических устремлениях.

"Мы и в будущем все сделаем для поддержки демократизации вашей страны, усиления институтов, что важно для свободных и справедливых выборов и всего того, что отталкивается от здравой дискуссии и демократии. Спасибо вам за прием. Я ценю эту возможность и рад встрече с вами", – заявил госсекретарь США.

Помимо встреч с представителями грузинского правительства, Майк Помпео в Тбилиси также встретится с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II и представителями гражданского сектора.

Грузинская пресса активно обсуждает визит Помпео в контексте региональной проблематики – прекращение огня между Азербайджаном и Арменией и ввода в Карабах российских миротворцев. Среди наиболее муссируемых тем – возможность размещения в Грузии американской военной базы, однако официального подтверждения этой версии на данный момент нет.

МИД Грузии обтекаемо назвал в числе приоритетных тем в преддверии визита углубление сотрудничества в области обороны, торговли и экономики, демократии, образования и культурного обмена.