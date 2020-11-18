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Оппозиция продолжает протестовать в Батуми - акция у здания правительства Аджарии 13 ноября 2020 года

Акция в Батуми: протестующие запустили в небо шарики с фотографией главы ЦИК Грузии

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (714)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201118/250084049/Aktsiya-v-Batumi-protestuyuschie-zapustili-v-nebo-shariki-s-fotografiey-glavy-TsIK-Gruzii.html

Активность на этот раз проявила партия "Лело" вместе с движением "Действуй", устроившие настоящее представление с воздушными шарами

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Акция-перформанс прошла у здания Высшей избирательной комиссии Аджарской АР, которую устроили члены партии "Лело" и активисты движения "Действуй".

Участники акции запустили в небо воздушные шарики с фотографиями председателя Центральной избирательной комиссии Грузии Тамар Жвания и главы Высшей избирательной комиссия Аджарии Пармена Джалагония.

Батуми - крупная акция протеста оппозиции 8 ноября 2020 против итогов парламентских выборов
© Sputnik / Seyran Baroyan
Акция протеста оппозиции в Батуми снова переросла в стычку с полицией

Таким образом они опротестовали результаты парламентских выборов 31 октября.

С требованием назначить повторные выборы оппозиционные партии уже несколько дней проводят акцию протеста у Дома правительства Аджарии. Чтобы продемонстрировать свою решимость бороться до конца, они даже разбили здесь палатки.

Грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов, в стране уже более двух недель не прекращаются акции протеста с требованием нового голосования. Они проходят в Тбилиси и в других больших городах. Прошедшие в парламент оппозиционные партии заявили, что отказываются от депутатских мандатов, а также от участия во втором туре выборов.

Ситуацию пытаются урегулировать западные дипмиссии, посадив стороны за стол переговоров, однако прийти к компромиссу им пока не удается.

Второй тур парламентских выборов в Грузии пройдет в 17 мажоритарных округах 21 ноября.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (714)


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