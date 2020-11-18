Акция в Батуми: протестующие запустили в небо шарики с фотографией главы ЦИК Грузии

Активность на этот раз проявила партия "Лело" вместе с движением "Действуй", устроившие настоящее представление с воздушными шарами

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Акция-перформанс прошла у здания Высшей избирательной комиссии Аджарской АР, которую устроили члены партии "Лело" и активисты движения "Действуй".

Участники акции запустили в небо воздушные шарики с фотографиями председателя Центральной избирательной комиссии Грузии Тамар Жвания и главы Высшей избирательной комиссия Аджарии Пармена Джалагония.

Таким образом они опротестовали результаты парламентских выборов 31 октября.

С требованием назначить повторные выборы оппозиционные партии уже несколько дней проводят акцию протеста у Дома правительства Аджарии. Чтобы продемонстрировать свою решимость бороться до конца, они даже разбили здесь палатки.

Грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов, в стране уже более двух недель не прекращаются акции протеста с требованием нового голосования. Они проходят в Тбилиси и в других больших городах. Прошедшие в парламент оппозиционные партии заявили, что отказываются от депутатских мандатов, а также от участия во втором туре выборов.

Ситуацию пытаются урегулировать западные дипмиссии, посадив стороны за стол переговоров, однако прийти к компромиссу им пока не удается.

Второй тур парламентских выборов в Грузии пройдет в 17 мажоритарных округах 21 ноября.