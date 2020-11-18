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Здание конгресса США, архивное фото

"Это кино уже видели" - Госдеп призвал грузинскую оппозицию отказаться от бойкота

© photo: Sputnik / Igor Mikhelev
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201118/250085252/Eto-kino-uzhe-videli---Gosdep-prizval-gruzinskuyu-oppozitsiyu-otkazatsya-ot-boykota.html

Представители грузинских властей и оппозиции должны научиться работать вместе в парламенте, считают в Вашингтоне

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Соединенные Штаты Америки призывают грузинскую оппозицию отказаться от бойкота и приступить к работе в парламенте, об этом заявил представитель Госдепа на брифинге, расшифровка которого опубликована на сайте американского ведомства.

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В Грузии более двух недель проходят акции оппозиции, которая не признает итоги прошедших 31 октября выборов и требует повторного голосования. Кроме того, прошедшие в парламент оппозиционные партии отказались от депутатских мандатов, а также от участия во втором туре выборов.

Майк Помпео прибыл в столицу Грузии - встреча в тбилисском аэропорту
© REUTERS / POOL/Patrick Semansky
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"Видеть, как они (представители оппозиции - ред.) снова призывают к бойкоту, это как пересматривать заново один и тот же фильм. Мы призываем их войти в парламент, провести поправки в избирательной системе, чтобы последующие выборы были лучше... Мы призываем оппозицию бороться за перемены в парламенте, а не бойкотировать... Ваши сторонники избрали вас, чтобы вы прошли в парламент и осуществили изменения", - заявил он на брифинге.

Как отметили в Госдепе, именно этого хотят добиться дипмиссии США и Евросоюза - посадить за стол переговоров представителей власти и оппозиции.

"Для того, чтобы они смогли найти решение, научились работать вместе, потому что им придется работать вместе в парламенте – и чтобы они разработали программу, законодательную повестку, которая подразумевает изменение избирательной системы, значительную реформу администрации Центральной избирательной комиссии", - отметили в Госдепе.

Как отметили в Госдепе, реформа судебной системы была одной из главных тем встречи госсекретаря США Майка Помпео с представителями неправительственных организаций в Тбилиси.

"По сути, если бы здесь (в Грузии - ред.) была действительно независимая судебная система, то избирательные иски, которые были поданы, могли быть решены в суде и люди верили бы результату. Часть из них была обжалована в суде, но из-за того, что некоторые в оппозиции не верят процессу рассмотрения, будь то ЦИК или суды, они чувствуют себя загнанными в тупик", - отметили в Госдепе.

На брифинге также задали вопрос по поводу прекращения огня в Нагорном Карабахе и ведения в эту зону российских войск. Журналист поинтересовался, насколько США воспринимают новые реалии на Кавказе как угрозу стабильности и как оценивает баланс сил в регионе.

Майк Помпео и Георгий Гахария в ходе встречи в столице Грузии
photo : courtesy of press-service of the Government of Georgia
Премьер Грузии заявил о необходимости усиления присутствия США в регионе

"Мы обсуждали это на встречах с французскими официальными лицами, и вы все видели заявление, в котором приветствовалась прекращение активных боевых действий и насилия... Сейчас у нас есть режим прекращения огня, который сохраняется как минимум неделю. Мы, как и французы, преданы Минской группе сопредседателей и ждем встречи наших представителей этого процесса", - заявил представитель Госдепа.

Госсекретарь США находился с визитом в Грузии 17-18 ноября. Американский дипломат встретился с первыми лицами Грузии, а также провел встречи с гражданским сектором и Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II.

Грузинская пресса активно обсуждала визит Помпео в контексте региональной проблематики - прекращения огня между Азербайджаном и Арменией и ввода в Карабах российских миротворцев. Среди наиболее муссируемых тем была возможность размещения в Грузии американской военной базы, однако официального подтверждения этой версии на данный момент нет.



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