"Это кино уже видели" - Госдеп призвал грузинскую оппозицию отказаться от бойкота

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Соединенные Штаты Америки призывают грузинскую оппозицию отказаться от бойкота и приступить к работе в парламенте, об этом заявил представитель Госдепа на брифинге, расшифровка которого опубликована на сайте американского ведомства.

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В Грузии более двух недель проходят акции оппозиции, которая не признает итоги прошедших 31 октября выборов и требует повторного голосования. Кроме того, прошедшие в парламент оппозиционные партии отказались от депутатских мандатов, а также от участия во втором туре выборов.

"Видеть, как они (представители оппозиции - ред.) снова призывают к бойкоту, это как пересматривать заново один и тот же фильм. Мы призываем их войти в парламент, провести поправки в избирательной системе, чтобы последующие выборы были лучше... Мы призываем оппозицию бороться за перемены в парламенте, а не бойкотировать... Ваши сторонники избрали вас, чтобы вы прошли в парламент и осуществили изменения", - заявил он на брифинге.

Как отметили в Госдепе, именно этого хотят добиться дипмиссии США и Евросоюза - посадить за стол переговоров представителей власти и оппозиции.

"Для того, чтобы они смогли найти решение, научились работать вместе, потому что им придется работать вместе в парламенте – и чтобы они разработали программу, законодательную повестку, которая подразумевает изменение избирательной системы, значительную реформу администрации Центральной избирательной комиссии", - отметили в Госдепе.

Как отметили в Госдепе, реформа судебной системы была одной из главных тем встречи госсекретаря США Майка Помпео с представителями неправительственных организаций в Тбилиси.

"По сути, если бы здесь (в Грузии - ред.) была действительно независимая судебная система, то избирательные иски, которые были поданы, могли быть решены в суде и люди верили бы результату. Часть из них была обжалована в суде, но из-за того, что некоторые в оппозиции не верят процессу рассмотрения, будь то ЦИК или суды, они чувствуют себя загнанными в тупик", - отметили в Госдепе.

На брифинге также задали вопрос по поводу прекращения огня в Нагорном Карабахе и ведения в эту зону российских войск. Журналист поинтересовался, насколько США воспринимают новые реалии на Кавказе как угрозу стабильности и как оценивает баланс сил в регионе.

"Мы обсуждали это на встречах с французскими официальными лицами, и вы все видели заявление, в котором приветствовалась прекращение активных боевых действий и насилия... Сейчас у нас есть режим прекращения огня, который сохраняется как минимум неделю. Мы, как и французы, преданы Минской группе сопредседателей и ждем встречи наших представителей этого процесса", - заявил представитель Госдепа.

Госсекретарь США находился с визитом в Грузии 17-18 ноября. Американский дипломат встретился с первыми лицами Грузии, а также провел встречи с гражданским сектором и Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II.

Грузинская пресса активно обсуждала визит Помпео в контексте региональной проблематики - прекращения огня между Азербайджаном и Арменией и ввода в Карабах российских миротворцев. Среди наиболее муссируемых тем была возможность размещения в Грузии американской военной базы, однако официального подтверждения этой версии на данный момент нет.