"Это кино уже видели" - Госдеп призвал грузинскую оппозицию отказаться от бойкота

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Соединенные Штаты Америки призывают грузинскую оппозицию отказаться от бойкота и приступить к работе в парламенте, об этом заявил представитель Госдепа на брифинге, расшифровка которого опубликована на сайте американского ведомства.

Зачем госсекретарь США едет в Грузию? Ожидания, надежды и прогнозы>>

В Грузии более двух недель проходят акции оппозиции, которая не признает итоги прошедших 31 октября выборов и требует повторного голосования. Кроме того, прошедшие в парламент оппозиционные партии отказались от депутатских мандатов, а также от участия во втором туре выборов.

"Видеть, как они (представители оппозиции - ред.) снова призывают к бойкоту, это как пересматривать заново один и тот же фильм. Мы призываем их войти в парламент, провести поправки в избирательной системе, чтобы последующие выборы были лучше... Мы призываем оппозицию бороться за перемены в парламенте, а не бойкотировать... Ваши сторонники избрали вас, чтобы вы прошли в парламент и осуществили изменения", - заявил он на брифинге.

Как отметили в Госдепе, именно этого хотят добиться дипмиссии США и Евросоюза - посадить за стол переговоров представителей власти и оппозиции.

Как отметили в Госдепе, реформа судебной системы была одной из главных тем встречи госсекретаря США Майка Помпео с представителями неправительственных организаций в Тбилиси.

"По сути, если бы здесь (в Грузии - ред.) была действительно независимая судебная система, то избирательные иски, которые были поданы, могли быть решены в суде и люди верили бы результату. Часть из них была обжалована в суде, но из-за того, что некоторые в оппозиции не верят процессу рассмотрения, будь то ЦИК или суды, они чувствуют себя загнанными в тупик", - отметили в Госдепе.

На брифинге также задали вопрос по поводу прекращения огня в Нагорном Карабахе и ведения в эту зону российских войск. Журналист поинтересовался, насколько США воспринимают новые реалии на Кавказе как угрозу стабильности и как оценивает баланс сил в регионе.