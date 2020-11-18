Чем закончилась встреча помощника госсекретаря США с грузинской оппозицией?

Призыв Госдепа Соединенных Штатов Америки отказаться от бойкота не подействовал на грузинскую оппозицию

ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Встреча представителей грузинской оппозиции с помощником госсекретаря США Филиппом Рикером в Тбилиси завершилась фактически безрезультатно: оппозиция продолжает требовать новых выборов и не собирается участвовать в работе парламента десятого созыва.

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Филипп Рикер прибыл в Грузию вместе с госсекретарем США Майком Помпео и остался в Грузии после отбытия последнего, чтобы встретиться с неправительственным сектором и лидерами оппозиции. Встреча проходила на фоне заявления Госдепартамента США, в котором оппозицию призвали войти в парламент, провести поправки в Избирательный кодекс, чтобы последующие выборы были лучше.

"Никаких призывов со стороны Рикера войти в парламент не было, с его стороны было предложение - не лучше ли использовать государственные институты для борьбы, на что мы ему ответили, что в стране нет институтов, которые могут работать в нормальной стране, – например суд и избирательная администрация", - сказал лидер партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе.

По его словам, оппозиция ждет третьего раунда переговоров и не собирается приступать к работе в парламенте.

"Выходом может стать политическое соглашение, оно может быть достигнуто за столом переговоров, модерацию которых осуществляют посольства США и Евросоюза", - отметил Джапаридзе.

Лидер партии "Европейская Грузия – движение за свободу" Давид Бакрадзе рассказал, в чем позиции сторон сошлись.

"Нам не понадобились усилия, чтобы уверить его (Рикера - ред.) в той части нашей позиции, которая касается выборов. По поводу того, что были нарушения и они были грубыми, наши позиции близки. Что касается вопроса, должны ли мы принять эти нарушения и принять участие в работе парламента, - то тут могут быть разные позиции. Мы продолжаем консультации с партнерами по этому вопросу, и это решать должны грузинский народ и политический спектр", - сказал Бакрадзе.

При этом он отметил, что требование оппозиции о новых выборах остается в силе.

"Наша задача не дестабилизация страны, а спокойствие и стабильность, но, по нашей оценке, зафиксированные на выборах нарушения сделали это невозможным без новых выборов", - сказал Бакрадзе.

А вот лидер партии "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе отметил важность третьего раунда переговоров.

"Оппозиция зафиксировала свою единую позицию по поводу требований. Мы выразили полную готовность прийти на третий раунд, но мы ждем адекватного ответа со стороны "Грузинской мечты"... Сейчас главные ключи в руках "Грузинской мечты", - сказал Вашадзе.

Отметил важность переговоров и лидер "Единого национального движения" Григол Вашадзе.

"Они внимательно выслушали то, что мы сказали о фактах нарушений и фальсификаций... Послание было таким: необходимо как можно скорее найти компромисс, исходя из тяжелого социального и экономического положения, сложного положения в регионе и того, что весь мир замер и борется с коронавирусом", - сказал Вашадзе.

Сам Филипп Рикер покинул зал переговоров без комментариев.

Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября. Согласно обнародованному ЦИК Грузии итоговому протоколу пропорциональных выборов, в парламент проходит девять партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Единое национальное движение – Сила в единстве", "Европейская Грузия – движение за свободу", "Лело для Грузии", "Стратегия Агмашенебели", "Альянс патриотов Грузии", "Граждане" и "Лейбористская партия".

По предварительным подсчетам по итогам выборов, вне зависимости от исхода второго тура, "Грузинская мечта" получает 76 мандатов и большинство в парламенте Грузии.

Оппозиция с таким исходом не согласна и планирует бойкотировать второй тур выборов и отказаться от работы в парламенте десятого созыва.

В правящей партии считают действия оппозиции деструктивными и обвиняют ее в попытках дестабилизации и в искусственном нагнетании обстановки.