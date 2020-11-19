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Акция оппозиции - протестующие в масках 14 ноября 2020 года

Планы меняются: грузинская оппозиция придумала новый ход на выборах

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (43)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201119/250096140/Plany-menyayutsya-gruzinskaya-oppozitsiya-pridumala-novyy-khod-na-vyborakh.html

Представители бывшей правящей партии считают, что второй тур выборов в парламент Грузии – это фарс

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Бывшая правящая партия "Единое национальное движение" не собирается устраивать т. н. "коридоры позора" у избирательных участков во время второго тура парламентских выборов, однако, по решению партии, будут точечные протесты.

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© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Об этом заявил на брифинге кандидат в мажоритарные депутаты от ЕНД Давид Кикритадзе. Кроме того, все 12 кандидатов от оппозиционной партии, которые перешли во второй тур выборов, отказались от участия. В выборах также не будут участвовать два кандидата "Единого национального движения" в Верховный совет Аджарской АР.

Ранее член оппозиционной партии "Единое национальное движение", экс-председатель правительства Аджарии Леван Варшаломидзе призвал своих сторонников устроить "коридоры позора" для избирателей, которые решат принять участие во втором туре выборов в парламент. До этого оппозиция заявила, что ее кандидаты отказываются от второго тура.

"Мы, все кандидаты, отказываемся участвовать в этом фарсе. Еще раз зафиксируем глубокое уважение ко всем избирателям. Также хочу сказать, что мы не собираемся в какой-либо форме принимать участие в этом фарсе и не собираемся мешать этому процессу, который только одна политическая группа в Грузии называет выборами", – заявил Киркитадзе.

При этом он отметил, что законодательство не предусматривает процедуру отказа кандидата от участия во втором туре. Соответственно, в бюллетене будут зафиксированы все кандидаты, которые перешли во второй тур.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Наши избиратели должны знать одно: мы не принимаем участия в выборах и призываем и их воздержатся от участия в этом фарсе", – заявил Киркитадзе.

Грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов. С тех пор в стране не прекращаются акции протеста с требованием нового голосования. В знак протеста все прошедшие в парламент оппозиционных партий отказываются от мандатов и участия во втором туре выборов.

В правящей партии считают действия оппозиции деструктивными и обвиняют ее в попытках дестабилизации и в искусственном нагнетании обстановки.

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (43)


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