Планы меняются: грузинская оппозиция придумала новый ход на выборах

Представители бывшей правящей партии считают, что второй тур выборов в парламент Грузии – это фарс

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Бывшая правящая партия "Единое национальное движение" не собирается устраивать т. н. "коридоры позора" у избирательных участков во время второго тура парламентских выборов, однако, по решению партии, будут точечные протесты.

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Об этом заявил на брифинге кандидат в мажоритарные депутаты от ЕНД Давид Кикритадзе. Кроме того, все 12 кандидатов от оппозиционной партии, которые перешли во второй тур выборов, отказались от участия. В выборах также не будут участвовать два кандидата "Единого национального движения" в Верховный совет Аджарской АР.

Ранее член оппозиционной партии "Единое национальное движение", экс-председатель правительства Аджарии Леван Варшаломидзе призвал своих сторонников устроить "коридоры позора" для избирателей, которые решат принять участие во втором туре выборов в парламент. До этого оппозиция заявила, что ее кандидаты отказываются от второго тура.

"Мы, все кандидаты, отказываемся участвовать в этом фарсе. Еще раз зафиксируем глубокое уважение ко всем избирателям. Также хочу сказать, что мы не собираемся в какой-либо форме принимать участие в этом фарсе и не собираемся мешать этому процессу, который только одна политическая группа в Грузии называет выборами", – заявил Киркитадзе.

При этом он отметил, что законодательство не предусматривает процедуру отказа кандидата от участия во втором туре. Соответственно, в бюллетене будут зафиксированы все кандидаты, которые перешли во второй тур.

"Наши избиратели должны знать одно: мы не принимаем участия в выборах и призываем и их воздержатся от участия в этом фарсе", – заявил Киркитадзе.

Грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов. С тех пор в стране не прекращаются акции протеста с требованием нового голосования. В знак протеста все прошедшие в парламент оппозиционных партий отказываются от мандатов и участия во втором туре выборов.

В правящей партии считают действия оппозиции деструктивными и обвиняют ее в попытках дестабилизации и в искусственном нагнетании обстановки.