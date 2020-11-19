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Территория у здания ЦИК Грузии утром 9 ноября 2020 года. Поломанные ограждения, камни и мусор

ЦИК Грузии утвердил спецсписки ко второму туру выборов

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (716)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201119/250098483/TsIK-Gruzii-utverdil-spetsspiski-ko-vtoromu-turu-vyborov.html

На второй тур выборов зарегистрированы около тысячи избирателей, находящихся в изоляции или ковид-клиниках, - они воспользуются переносными урнами

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии утвердила специальные списки избирателей, находящихся в лечебных учреждениях и в изоляции, ко второму туру парламентских выборов, говорится в сообщении на сайте ЦИК.

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Ко второму туру выборов в спецсписке значатся 4 095 избирателей, в том числе и члены специальных групп, которые будут обслуживать находящихся в изоляции избирателей, а также представители наблюдательных организаций, которые будут следить за процессом и в то же время принимать участие в голосовании.

Находящиеся в изоляции избиратели 20 ноября получат текстовое сообщение, подтверждающее их участие во втором туре выборов с помощью переносной урны. Всего создано 80 спецучастков, которые будут обслуживать избирателей 145 переносными урнами.

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© Sputnik / Levan Avlabreli
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По информации ЦИК, с требованием переносной урны в информационный центр обратились 2 360 граждан, находящихся в изоляции. Из них 985  удовлетворили критерии, и они будут распределены по тем мажоритарным округам, где проводится второй тур выборов.

"Специальные списки избирателей были утверждены согласно распоряжению ЦИК, и бюллетени будут напечатаны в соответствии с количеством указанных избирателей", - отмечено в сообщении ЦИК.

Находящиеся в изоляции избиратели могли позвонить в информационный центр Центризбирркома и сделать заявку на переносную урну 15-17 ноября. C целью информирования избирателей, избирательная администрация провела информационную кампанию в социальной сети и медиа.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (716)


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