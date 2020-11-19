"Грузинская мечта" не собирается проводить повторные выборы в парламент

Оппозиция в Грузии уже две недели проводит акции протеста, требуя проведения повторных выборов в парламент

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Выбор грузинского народа не может пересматриваться, поэтому досрочные выборы в парламент невозможны, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе на брифинге в четверг.

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Оппозиция в Грузии уже две недели не прекращает акции протеста, обвиняя власти в фальсификации выборов. Главное требование протестующих – повторные выборы в парламент. Ситуацию пытаются урегулировать западные дипмиссии, пригласив стороны к переговорам, однако по итогам двух раундов позиции властей и оппозиции остаются прежними.

"Категорически, с полной ответственностью могу подтвердить, что предметом переговоров не может быть пересмотр выбора грузинского народа. Избиратели приняли конкретное решение большинством голосов. Пересматривать это, проводить новые выборы и ставить эти выборы под вопрос - никто не собирается. Мы обсудим другие вопросы, поговорим и, надеюсь, примем решение", - заявил Мдинарадзе.

По его словам, правящая команда не рассматривает вопрос проведения досрочных выборов в условиях новой администрации ЦИК. При этом Мдинарадзе выразил надежду, что переговоры с оппозицией принесут результат.

"Эти встречи проходят при помощи наших послов-посредников. Очередная встреча должна состояться в ближайшие дни. Думаю, что переговоры принесут результат. Мы все, кто с ответственностью относимся к вопросу переговоров, затрудняемся говорить о конкретных деталях. Потому что есть договоренность, что мы не можем говорить о деталях, которые обсуждаются за столом переговоров", - отметил Мдинарадзе.

Согласно обнародованному ЦИК Грузии итоговому протоколу пропорциональных выборов, в парламент проходит девять партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Единое национальное движение – Сила в единстве", "Европейская Грузия – движение за свободу", "Лело для Грузии", "Стратегия Агмашенебели", "Альянс патриотов Грузии", "Граждане" и "Лейбористская партия".

По предварительным подсчетам по итогам выборов, вне зависимости от исхода второго тура, "Грузинская мечта" получает 76 из 150 мандатов и большинство в парламенте Грузии.

Такой расклад не устраивает прошедших в парламент оппозиционеров, которые объявили бойкот, отказавшись от депутатских мандатов. Кроме того, оппозиционные кандидаты отказались от участия во втором туре выборов.

Второй тур парламентских выборов состоится 21 ноября в 17 мажоритарных округах, в том числе во всех восьми избирательных округах в Тбилиси.