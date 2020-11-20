Послы ЕС и США проведут переговоры с лидерами оппозиции тет-а-тет

За день до второго тура выборов дипломатический корпус еще раз попытается уговорить оппозицию отказаться от бойкота

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Послы Евросоюза и США Карл Харцель и Келли Дегнан встретятся сегодня индивидуально с лидерами оппозиционных партий.

"Просим – просим!" – грузинскую оппозицию уговаривают войти в парламент все подряд>>

Встречи в резиденции посла ЕС начнутся с утра с представителями всех партий по отдельности. Речь пойдет о проведенных в Грузии 31 октября парламентских выборах и бойкоте оппозиции их итогов.

"Нас пригласили на эту встречу. На ней прояснится предмет разговора. Когда мы встречаемся с нашими друзьями-послами, с представителями наших дружественных стран, мы пользуемся возможностью донести до них наше мнение, видение создавшейся ситуации, путей выхода из кризиса", – заявил один из лидеров партии "Лело" Бадри Джапаридзе.

Лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили заявил, что у партии есть коммуникация с послами, однако он не стал уточнять, где и когда состоится встреча с дипломатами.

"Безусловно, на этой встрече мы снова будет говорить о том, о чем говорили во время предыдущей встречи, что выборы были проведены ужасно. У меня есть конкретные факты, о которых хочу рассказать послам. У меня факты в руках, как сфальсифицировали выборы", – заявил Алеко Элисашвили.

Оппозиция в Грузии после 31 октября не прекращает акции протеста, обвиняя власти в фальсификации выборов. Главное требование протестующих – повторные выборы в парламент. Ситуацию пытаются урегулировать западные дипмиссии, пригласив стороны к переговорам, однако по итогам двух раундов позиции сторон пока не сблизились.

Грузинская оппозиция не признает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов и отказывается как от участия во втором туре выборов, так и от депутатских мандатов.

В правящей партии считают действия оппозиции деструктивными и обвиняют ее в попытках дестабилизации и в искусственном нагнетании обстановки.