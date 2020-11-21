Второй тур выборов в Грузии: власти ждут провокаций

Ранее в правящей партии заявили, что оппозиция тайно мобилизует избирателей для участия во втором туре выборов

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Один из представителей правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Шалва Папуашвили заявил о возможных провокациях со стороны оппозиции на одном из участков в округе Исани в Тбилиси.

Второй тур выборов в Грузии: голосование идет в 17 округах - онлайн трансляция>>

В субботу в Грузии проходит второй тур выборов в парламент. Избиратели выбирают из двух кандидатов, показавших лучшие результаты в первом туре. Хотя официально оппозиционные партии сняли своих кандидатов с выборов, в бюллетене они все равно остались.

"С одного из участков в Исани к нам поступила информация, что планируется определенная провокация. Там сообщают о подозрительном движении, поэтому я призываю всех, чтобы они были особо внимательными в том, что касается Исани. У них информация о конкретных фактах, но они фиксируют подозрительное передвижение людей", – сказал Папуашвили.

Ранее исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что оппозиция тайно мобилизует избирателей ко второму туру парламентских выборов, несмотря на официальный отказ от участия.

Общее число избирателей составляет 2 140 210 человек, которые смогут проголосовать на 1 923 участках. Голосование также проходит в зонах карантина и для тех, кто находится на самоизоляции. Для таких избирателей дополнительно создано 80 спецучастков.

Явка к 15:00 составила 16,47%.