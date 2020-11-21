Второй тур выборов в Грузии: голосование началось в 17 округах

В ходе голосования избиратели будут выбирать из двух кандидатов, показавших лучшие результаты в первом туре

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Избирательные участки открылись в 17 округах Грузии ровно в 8:00, чтобы их жители окончательно смогли определиться, кто будет представлять их округ в парламенте Грузии.

Общее число избирателей составляет 2 140 210 человек, которые смогут проголосовать на 1 923 участках. Голосование также будет проходить в зонах карантина и для тех, кто находится на самоизоляции. Для таких избирателей дополнительно создано 80 спецучастков.

На этот раз избиратели будут выбирать из двух кандидатов, показавших лучшие результаты в первом туре. Хотя официально оппозиционные партии сняли своих кандидатов с выборов, в бюллетене они все равно остались.

С учетом сложившейся ситуации выборы будут проходить при усиленных мерах защиты от коронавируса – избиратели придут на участки в масках, а члены избирательных комиссий, наблюдатели и представители СМИ пройдут термоскрининг до того, как попасть на участок, и во время голосования будут в перчатках, масках и щитах.

От первого тура второй тур будет отличаться тем, что за его процессом не будут следить представители участвующих в выборах оппозиционных партий. Оппозиция в знак протеста сняла своих наблюдателей и отозвала своих членов комиссий.

Тем не менее, за ходом голосования будет наблюдать 9 521 представитель партий, 47 345 местных, а также 920 международных наблюдателей.

Освещать процесс будут 65 964 представителя СМИ.

Участники выборов

Во всех 17 округах во втором туре будут участвовать представители правящей партии, которые в 16 округах заняли первые места, уступив только тбилисский округ Глдани.

Второй тур пройдет во всех восьми округах Тбилиси, где оппозиция перед выборами договорилась выставить единых кандидатов. Сюрпризом стало прохождение во второй тур лидера партии "Граждане" Алеко Элисашвили, который в объединении оппозиции на тот момент не участвовал.