Второй тур выборов в Грузии: голосование началось в 17 округах

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Избирательные участки открылись в 17 округах Грузии ровно в 8:00, чтобы их жители окончательно смогли определиться, кто будет представлять их округ в парламенте Грузии.
Общее число избирателей составляет 2 140 210 человек, которые смогут проголосовать на 1 923 участках. Голосование также будет проходить в зонах карантина и для тех, кто находится на самоизоляции. Для таких избирателей дополнительно создано 80 спецучастков.
На этот раз избиратели будут выбирать из двух кандидатов, показавших лучшие результаты в первом туре. Хотя официально оппозиционные партии сняли своих кандидатов с выборов, в бюллетене они все равно остались.
С учетом сложившейся ситуации выборы будут проходить при усиленных мерах защиты от коронавируса – избиратели придут на участки в масках, а члены избирательных комиссий, наблюдатели и представители СМИ пройдут термоскрининг до того, как попасть на участок, и во время голосования будут в перчатках, масках и щитах.
От первого тура второй тур будет отличаться тем, что за его процессом не будут следить представители участвующих в выборах оппозиционных партий. Оппозиция в знак протеста сняла своих наблюдателей и отозвала своих членов комиссий.
Тем не менее, за ходом голосования будет наблюдать 9 521 представитель партий, 47 345 местных, а также 920 международных наблюдателей.
Освещать процесс будут 65 964 представителя СМИ.
Участники выборов
Во всех 17 округах во втором туре будут участвовать представители правящей партии, которые в 16 округах заняли первые места, уступив только тбилисский округ Глдани.
Второй тур пройдет во всех восьми округах Тбилиси, где оппозиция перед выборами договорилась выставить единых кандидатов. Сюрпризом стало прохождение во второй тур лидера партии "Граждане" Алеко Элисашвили, который в объединении оппозиции на тот момент не участвовал.
|Округ
|Кандидат от партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия
|Кандидат от оппозиции
|Мтацминда-Крцаниси
|Бека Одишария
|Шалва Шавгулидзе - "Европейская Грузия"
|Ваке
|Нодар Турдзеладзе
|Элене Хоштария - "Европейская Грузия"
|Сабуртало
|Давид Сергеенко
|Алеко Элисашвили - "Граждане"
|Исани
|Каха Кахишвили
|Хатия Деканоидзе – "Единое национальное движение"
|Самгори
|Созар Субари
|Леван Хабеишвили – "Единое национальное движение"
|Дидубе-Чугурети
|Георгий Вольский
|Зураб Джапаридзе – "Гирчи"
|Надзаладеви
|Михаил Кавелашвили
|Шалва Нателашвили – "Лейбористкая партия"
|Глдани
|Леван Кобиашвили
|Ника Мелия – "Единое национальное движение"
Также вторые туры пройдут в ряде регионов. Здесь везде во второй тур прошли кандидаты "Грузинской мечты" и "Единого национального движения".
|Округ
|Кандидат от партии "Грузинская мечта –демократическая Грузия"
|Кандидат от "Единого национального движения"
|Телави, Ахмета, Кварели и Лагодехи
|Ираклий Кадагишвили
|Георгий Ботковели
|Мцхета, Душети, Тианети и Казбеги
|Шалва Кереселидзе
|Цезарь Чочели
|Рустави, Гардабани
|Нино Лацабидзе
|Давид Киркитадзе
|Хашури, Карели
|Заал Дугладзе
|Нато Чхеидзе
|Зестафони, Ткибули, Терджола, Багдати
|Бежан Накадзе
|Каха Гецадзе
|Кутаиси
|Заза Ломинадзе
|Григол Вашадзе
|Зугдиди
|Ираклий Чиковани
|Малхаз Джалагония
|Батуми
|Ресан Концелидзе
|Леван Варшаломидзе
|Хелвачаури, Кеда, Шуахеви, Хуло
|Анзор Болквадзе
|Миша Болквадзе