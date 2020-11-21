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Натия Иоселиани, брифинг в ЦИК Грузии

Нарушения на выборах: ЦИК Грузии сообщил о жалобах

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Второй тур выборов в парламент Грузии 2020 (34)
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В ЦИК пообещали, что все жалобы будут детально изучены, после чего последует соответствующее реагирование

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. В ходе второго тура парламентских выборов в Грузии в окружные избирательные комиссии поступило пять жалоб о нарушениях в ходе голосования, заявила и. о. пресс-спикера ЦИК Натия Иоселиани на брифинге.

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В субботу в Грузии проходит второй тур выборов в парламент. Избиратели выбирают из двух кандидатов, показавших лучшие результаты в первом туре. Хотя официально оппозиционные партии сняли своих кандидатов с выборов, в бюллетене они все равно остались.

"Три жалобы поступили в Зугдиди. Они касаются халатного выполнения функций регистратора, переносной урны и нарушения процедуры жеребьевки. Также одна жалоба поступила в Батуми о нарушении процедуры голосования, и еще одна – в столичном округе Исани, которая касалась прав наблюдателей", – рассказала Иоселиани.

По ее словам, все жалобы будут внимательно изучены окружными комиссиями.

Общее число избирателей составляет 2 140 210 человек, которые смогут проголосовать на 1 923 участках. Голосование также проходит в зонах карантина и для тех кто находится на самоизоляции. Для таких избирателей дополнительно создано 80 спецучастков. Явка к 17:00 составила 20,74%.

Темы:
Второй тур выборов в парламент Грузии 2020 (34)


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