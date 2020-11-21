В Грузии завершился второй тур выборов в парламент

На втором туре парламентских выборов, который бойкотировала оппозиция, была низкая явка избирателей

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. В Грузии завершился второй тур парламентских выборов – ровно в 20:00 по тбилисскому времени в стране закрылись избирательные участки.

Без очередей и скандалов: как проходит второй тур выборов в Грузии>>

Граждане Грузии выбирали депутатов парламента десятого созыва от 17 одномандатных округов. В бюллетенях были указаны имена двух кандидатов, которые показали лучшие результаты в первом туре.

Выборы проходили на фоне бойкота оппозиции, которая считает выборы сфальсифицированными. Оппозиционные партии официально сняли своих кандидатов, но в бюллетене они все равно остались – законодательство не предусматривает отказа на этом этапе.

Голосование проходило в условиях пандемии коронавируса – все избиратели, члены комиссии и наблюдатели были в масках и соблюдали дистанцию.

Общее число избирателей составляет 2 140 210 человек, которые могли проголосовать на 1 923 участках. Голосование также проходило в зонах карантина и для тех, кто находится на самоизоляции. Для таких избирателей дополнительно было создано 80 спецучастков.

По последним данным ЦИК, явка избирателей к 17:00 по тбилисскому времени составила 20,47%. Выборы будут считаться состоявшимися при любой явке избирателей.