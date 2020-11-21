ЦИК Грузии: явка избирателей на втором туре выборов – 26,29%

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Явка избирателей во втором туре парламентских выборов в Грузии к 20:00 по тбилисскому времени составила 26,29%, сообщила и. о. пресс-спикера ЦИК Грузии Натия Иоселиани на брифинге.

В Грузии завершился второй тур выборов в парламент>>

По ее словам, с 08:00 утра свою позицию выразили 562 664 гражданина Грузии, которые выбирали депутатов от 17 мажоритарных округов.

"Самая высокая активность зафиксирована в округе Хелвачаури, Кеда, Шуахеви, Хуло – 39,29%, а самая низкая – в столичном мажоритарном округе Надзаладеви – 20,04%", – отметила Иоселиани.

Явка избирателей на первом туре парламентских выборов в Грузии к 20:00 по тбилисскому времени составила 56,11%. Тогда депутатов выбирали более 3,5 миллиона избирателей во всех 30 мажоритарных округах.

В субботу в Грузии проходил второй тур выборов в парламент. Избиратели выбирали из двух кандидатов, показавших лучшие результаты в первом туре. Хотя официально оппозиционные партии сняли своих кандидатов с выборов, в бюллетене они все равно остались.

Общее число избирателей составляет 2 140 210 человек, которые могли проголосовать на 1 923 участках. Голосование также проходило в зонах карантина и для тех кто находится на самоизоляции. Для таких избирателей дополнительно было создано 80 спецучастков.