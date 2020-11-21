21:53 21 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9215
  • 100 RUB4.3481
  • USD3.3073
Поиск
LIVE:
Натия Иоселиани, брифинг в ЦИК Грузии

Явка, жалобы и нарушения: ЦИК Грузии подвел итоги второго тура выборов

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Второй тур выборов в парламент Грузии 2020 (40)
99 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/15/250122435.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201121/250127950/Yavka-zhaloby-i-narusheniya-TsIK-Gruzii-podvel-itogi-vtorogo-tura-vyborov.html

На втором туре парламентских выборов, который бойкотировала оппозиция, была низкая явка избирателей

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Второй тур парламентских выборы в Грузии прошел в мирной и спокойной обстановке, заявила и. о. пресс-спикера ЦИК Грузии Натия Иоселиани на брифинге.

Без очередей и скандалов: как проходит второй тур выборов в Грузии>>

Граждане Грузии в субботу выбирали депутатов парламента десятого созыва от 17 одномандатных округов. В бюллетенях были указаны имена двух кандидатов, которые показали лучшие результаты в первом туре.

"Не было существенных нарушений, и в течение дня голосование проходило в спокойной обстановке", – сказала Иоселиани.

По ее словам, явка избирателей во втором туре парламентских выборов была низкой – 26,29%.

Жители столицы Грузии участвуют в выборах в местные органы власти
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Трагедия на выборах в Грузии: 60-летний мужчина умер прямо на участке

"На протяжении дня в окружные избирательные комиссии поступило 12 жалоб, связанных с процессом голосования. Большинство из них, в основном, касаются процедурных погрешностей", – отметила Иоселиани.

В заключении она поблагодарила всех избирателей, которые приняли участие в голосовании.

Выборы в Грузии проходили на фоне бойкота оппозиции, которая считает их сфальсифицированными. Оппозиционные партии официально сняли своих кандидатов, но в бюллетене они все равно остались – законодательство не предусматривает отказа на этом этапе.

Голосование проходило в условиях пандемии коронавируса – все избиратели, члены комиссии и наблюдатели были в масках и соблюдали дистанцию.

Общее число избирателей составляет 2 140 210 человек, которые могли проголосовать на 1 923 участках. Голосование также проходило в зонах карантина и для тех, кто находится на самоизоляции. Для таких избирателей дополнительно было создано 80 спецучастков.

Темы:
Второй тур выборов в парламент Грузии 2020 (40)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Выборы в парламент Грузии. Второй тур 21 ноября 2020 года в столице страны
Парламентские выборы V2.0: как проходит второй тур в Тбилиси - фото
Политический кризис в Грузии: второй тур выборов проходит без оппозиции - видео
Политический кризис в Грузии: второй тур выборов проходит без оппозиции - видео
Второй тур парламентских выборов в Грузии: где будут голосовать
Второй тур парламентских выборов в Грузии: где будут голосовать
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться