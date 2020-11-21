Явка, жалобы и нарушения: ЦИК Грузии подвел итоги второго тура выборов

На втором туре парламентских выборов, который бойкотировала оппозиция, была низкая явка избирателей

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Второй тур парламентских выборы в Грузии прошел в мирной и спокойной обстановке, заявила и. о. пресс-спикера ЦИК Грузии Натия Иоселиани на брифинге.

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Граждане Грузии в субботу выбирали депутатов парламента десятого созыва от 17 одномандатных округов. В бюллетенях были указаны имена двух кандидатов, которые показали лучшие результаты в первом туре.

"Не было существенных нарушений, и в течение дня голосование проходило в спокойной обстановке", – сказала Иоселиани.

По ее словам, явка избирателей во втором туре парламентских выборов была низкой – 26,29%.

"На протяжении дня в окружные избирательные комиссии поступило 12 жалоб, связанных с процессом голосования. Большинство из них, в основном, касаются процедурных погрешностей", – отметила Иоселиани.

В заключении она поблагодарила всех избирателей, которые приняли участие в голосовании.

Выборы в Грузии проходили на фоне бойкота оппозиции, которая считает их сфальсифицированными. Оппозиционные партии официально сняли своих кандидатов, но в бюллетене они все равно остались – законодательство не предусматривает отказа на этом этапе.

Голосование проходило в условиях пандемии коронавируса – все избиратели, члены комиссии и наблюдатели были в масках и соблюдали дистанцию.

Общее число избирателей составляет 2 140 210 человек, которые могли проголосовать на 1 923 участках. Голосование также проходило в зонах карантина и для тех, кто находится на самоизоляции. Для таких избирателей дополнительно было создано 80 спецучастков.