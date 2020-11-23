Политический кризис в Грузии: власти и оппозиция пытаются договориться

Оппозиция в Грузии уже три недели проводит акции протеста, требуя проведения повторных выборов в парламент

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Лидеры грузинских оппозиционных партий готовы провести третий раунд переговоров с правящей партией "Грузинская мечта - демократическая Грузия", но не собираются отказываться от главного требования – проведения внеочередных выборов в парламент.

О чем пишут грузинские газеты: досрочные выборы - выход из политического тупика?>>

После парламентских выборов, прошедших в Грузии 31 октября, оппозиция не прекращает акции протеста, обвиняя власти в тотальной фальсификации. Прошедшие в парламент партии объявили бойкот – отказались от депутатских мандатов и участия во втором туре выборов. Ситуацию пытаются урегулировать западные дипмиссии, пригласив стороны к переговорам, однако по итогам двух раундов позиции сторон пока не сблизились.

По словам члена оппозиционного "Единого национального движения" Саломе Самадашвили, ей совсем не нравится форма протеста, когда приходится бойкотировать парламент, но власти пока не оставляют другого выхода.

"Стране приносит ущерб бойкот парламента, и мне не нравится система бойкота, поэтому, конечно, я согласна с мнением, что оппозиция должна быть представлена в парламенте", – сказала Самадашвили, добавив, что это должно произойти по итогам новых честных выборов.

По мнению члена "Европейской Грузии" Элене Хоштария, ответственность за происходящее лежит на действующих властях.

"Это не та тема, где компромисс может быть достигнут за счет признания фальсификации. Невозможно ведь сказать, что с фальсификацией в небольшом объеме я соглашусь, а в большом – нет. У нас есть конкретные предложения – проведение новых выборов", – заявила Хоштария журналистам

Ждет конкретных шагов от властей и лидер "Единой Грузии" Нино Бурджанадзе.

"Мы и наши западные партнеры абсолютно логично ждем действий со стороны власти и конкретных предложений. В противном случае говорить об одном и том же нет смысла – только когда появятся предложения, будет третий раунд переговоров", – сказала Бурджанадзе.

Что касается властей, они тоже готовы к началу переговоров и считают, что при поддержке западных партнеров страна сможет выйти из политического кризиса. При этом проведение внеочередных выборов обсуждать не собираются. В этом плане непоколебимую позицию правящей партии озвучил депутат парламента Грузии Гия Вольский.

"Ответственность перед страной и обществом, ответственность перед международными партнерами вынудит наших оппонентов еще раз глубоко задуматься о том, к каким результатам может привести деструктивность. Это не называется бойкотом, это вредительская позиция", – убежден Вольский.

Он советует оппозиции хорошо проанализировать позицию европейских партнеров, связанную с прошедшими парламентскими выборами.

Согласно последним данным Центральной избирательной комиссии Грузии, в парламент проходит девять партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Единое национальное движение – Сила в единстве", "Европейская Грузия – движение за свободу", "Лело для Грузии", "Стратегия Агмашенебели", "Альянс патриотов Грузии", "Граждане" и "Лейбористская партия".

В правящей партии считают, что выборы в Грузии прошли с соблюдением всех требований закона, в справедливой конкурентной обстановке, и у оппозиции нет никаких оснований ставить под сомнение их результаты.