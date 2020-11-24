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Масштабная акция протеста оппозиции в воскресенье 8 ноября 2020 перед зданием парламента Грузии

"Пусть займутся делом" - грузинская оппозиция резко ответила на критику властей

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (239)
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Более трех недель грузинская оппозиция проводит акции протеста, обвиняя власти в фальсификации выборов в парламент

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Оппозиционные партии Грузии обвинили власти в использовании темы коронавируса в политических целях и призвали их искать методы борьбы с распространением инфекции.

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С 1 по 24 ноября число заболевших коронавирусом в Грузии выросло более чем на 70 тысяч и достигло почти 112 тысяч. Вице-премьер Грузии Майя Цкитишвили заявила, что причиной такого резкого роста стали массовые акции протеста оппозиции, которая требует проведения повторных выборов в парламент.

"Грузинская мечта" постоянно использует ситуацию с коронавирусом в партийных и политических целях. Вместо таких аморальных обвинений им лучше заняться поиском выхода из кризиса", - сказала представитель партии "Европейская Грузия" Элене Хоштария.

Необоснованными считает обвинения и представитель бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили.

"Они сейчас пытаются перевести стрелки на оппозицию и зря, так как акции всегда проводились в открытых пространствах. У них неправильный менеджмент, и они не знают, как справиться с пандемией, и это главная проблема", - сказал Удумашвили.

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© photo: Sputnik / Igor Zarembo
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Лидер партии "Трибуна" Давид Чичинадзе считает, что проблема не в акциях протеста, а в работе правительства и системы здравоохранения.

"Система не работает. Как может расти число заболевших, а потом упасть сразу на тысячу. Они или не проводят тесты, или коронавирус объявляет выходные", - иронизирует Чичинадзе.

Грузия переживает вторую волну коронавируса, пик ожидается во второй половине ноября - начале декабря. Ежедневно фиксируется более трех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 100 тысяч инфицирования, скончались более 1 000 человек.

В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

 

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля.

 

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Вторая волна коронавируса в Грузии (239)


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