"Ситуация катастрофическая" – грузинские инфекционисты требуют введения новых ограничений

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Грузинские врачи заявляют о необходимости ввести новые ограничения, чтобы сократить случаи заражения коронавирусной инфекцией в стране.

Число инфицированных растет: обнародованы новые данные по коронавирусу в Грузии>>

По словам медиков, в клиниках больше нет мест для пациентов и медики не справляются.

"Катастрофически напряжена эпидситуация в Грузии. Госпитальный сектор катастрофически перегружен. Больше мы не выдержим. Определенные ограничения, наверное, необходимы для того, чтобы сохранить жизненный ресурс и койки", – заявила инфекционист Майя Залдастанишвили в эфире телекомпании Rustavi 2.

По словам доктора медицинских наук Майи Булеишвили, с учетом сезона гриппа и вирусных заболеваний ожидается еще большее увеличение количества пациентов, поэтому важно усилить ограничения.

"Несмотря на то, что на сегодняшний день есть определенные ограничения, наверное, будет целесообразно, если ограничения будут добавлены. Если не будет каких-то новых ограничений, уже будет невозможно управлять ситуацией - наши ресурсы с этим не справятся", - отметила Булеишвили.

Грузия переживает вторую волну коронавируса, пик ожидается во второй половине ноября. Ежедневно фиксируется около четырех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 100 тысяч инфицирования, скончались - более 1000 человек.

В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.