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Пандемия коронавируса COVID 19 . Медицинские работники в больнице лечат зараженных пациентов

"Ситуация катастрофическая" – грузинские инфекционисты требуют введения новых ограничений

© AP Photo / Ali Shirband
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (218)
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Sputnik Грузия
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Система здравоохранения Грузии не выдержит такого количества пациентов с коронавирусом, предупреждают медики

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Грузинские врачи заявляют о необходимости ввести новые ограничения, чтобы сократить случаи заражения коронавирусной инфекцией в стране. 

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По словам медиков, в клиниках больше нет мест для пациентов и медики не справляются.

"Катастрофически напряжена эпидситуация в Грузии. Госпитальный сектор катастрофически перегружен. Больше мы не выдержим. Определенные ограничения, наверное, необходимы для того, чтобы сохранить жизненный ресурс и койки", – заявила инфекционист Майя Залдастанишвили в эфире телекомпании Rustavi 2.

По словам доктора медицинских наук Майи Булеишвили, с учетом сезона гриппа и вирусных заболеваний ожидается еще большее увеличение количества пациентов, поэтому важно усилить ограничения.

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© AP Photo / Andrew Harnik
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"Несмотря на то, что на сегодняшний день есть определенные ограничения, наверное, будет целесообразно, если ограничения будут добавлены. Если не будет каких-то новых ограничений, уже будет невозможно управлять ситуацией - наши ресурсы с этим не справятся", - отметила Булеишвили.

Грузия переживает вторую волну коронавируса, пик ожидается во второй половине ноября. Ежедневно фиксируется около четырех тысяч новых случаев. С начала пандемии выявлено более 100 тысяч инфицирования, скончались - более 1000 человек.

В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (218)


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