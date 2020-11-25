"Перспективы есть" - посол ЕС в Грузии оценил переговоры оппозиции с властями

Встреча западных дипломатов с лидерами грузинской оппозиции проходит в резиденции американского посла в Грузии

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Послы Евросоюза и США в Грузии Карл Харцель и Келли Дегнан, которые взяли на себя роль посредников в процессе переговоров между правящей партией и оппозицией, проводят индивидуальные встречи с оппозиционными лидерами.

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Оппозиция в Грузии после 31 октября не прекращает акции протеста, обвиняя власти в фальсификации выборов. Главное требование протестующих – повторные выборы в парламент. Ситуацию пытаются урегулировать западные дипмиссии, пригласив стороны к переговорам, однако по итогам двух раундов позиции сторон пока не сблизились.

Точная дата проведения третьего раунда переговоров пока неизвестна. На прошлой неделе западные дипломаты встретились с лидерами оппозиционных партий. Это была своего рода подготовка к третьему раунду переговоров между оппозицией и правящей партией. Аналогичная встреча проходит и сегодня – на этот раз в резиденции посла США в Грузии.

"Безусловно, перспектива переговоров есть, и мы продолжаем этот процесс и ищем пути... Есть возможности, которые смогут продвинуть переговоры", – заявил Харцер грузинским журналистам.

Первую встречу послы провели с лидером "Лейбористской партии Грузии" Шалвой Нателашвили, который отметил, что предметом переговоров могут быть лишь повторные парламентские выборы.

"Оппозиционные партии подписали декларацию, согласно которой, мы не собираемся входить в парламент и требуем проведения повторных выборов. Соответственно, ждем от Иванишвили новой даты выборов и только на эту тему могут быть консультации", – заявил Нателашвили журналистам.

В настоящее время послы встречаются с лидером оппозиционной парламентский партии "Альянс патриотов Грузии" Ирмой Инашвили. Встречи с другими лидерами будут проводиться в течение дня.

По итогам состоявшихся 31 октября парламентских выборов в Грузии в парламент входят девять политических партий, восемь из которых оппозиционные, но они, считая прошедшие выборы сфальсифицированными властями, в знак протеста отказываются получать депутатские мандаты.

В правящей партии категорически отрицают фальсификацию выборов и заявляют, что они прошли в свободной, справедливой обстановке, что отметили и международные наблюдательные миссии.