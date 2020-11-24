Быть или не быть акциям? Оппозиция в Грузии готовится к любому сценарию

Оппозиция в Грузии уже три недели проводит акции протеста, требуя проведения повторных выборов в парламент

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Грузинская оппозиция готовится к акциям протеста, но допускает, что они могут буть отменены, если они смогут достичь консенсуса с властями в ходе третьего раунда переговоров. Такими итогом завершилась двухчасовая встреча лидеров грузинской оппозиции.

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Оппозиционные партии не признают итогов парламентских выборов 31 октября, утверждая, что они были сфальсифицированы. Все восемь прошедших в парламент партий отказываются от депутатских мандатов. Для решения вопроса посольство США и представительство ЕС организовали переговоры между ними и правящей партией "Грузинская мечта - демократическая Грузия". На данном этапе уже прошло две встречи.

"Мы, оппозиция, находимся в постоянном режиме консультаций и ждем третьего раунда переговоров. До сегодняшнего дня "Грузинская мечта" не только не предприняла ни одного шага для решения кризисной ситуации, но и своими действиями - начиная от решения ЦИК, заканчивая проведением второго тура - только усугубила ситуацию", - сказала представитель партии "Европейская Грузия – движение за свободу" Элене Хоштария.

На сегодняшний день на переговорах осталось одно требование оппозиции: новые выборы. Между тем, в правящей партии заявляют, что это требование нереальное.

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"Мы готовы к рассмотрению любого вопроса, кроме той данности, согласно которой все стороны должны уважать выбор граждан", - заявил представитель правящей партии Гиги Миканадзе.

При это он, подчеркнул, что правящая партия готова рассмотреть другие предложения оппозиции.

Новые акции

Оппозиция не исключает провала переговоров, анонсируя акцию протеста в день, когда соберется парламент Грузии.

"Акции протеста продолжатся, будут встречи с разными группами. В день, когда пройдет первое заседание законодательного органа, если переговоры ничего не изменят, будет большая акция протеста", - сказал представитель партии "Граждане" Леван Иоселиани.

Между тем, дата третьего раунда переговоров пока неизвестна.

"У меня нет новостей. Переговоры продолжаются, мы еще пытаемся найти путь и выход, чтобы продвинуться вперед. Это важная дискуссия. Мы пока не знаем, когда будет третий раунд переговоров, это не определено, и мы работаем над этим", - заявил посол ЕС в Грузии Карл Хальцер.

Итоги выборов

Согласно официальным итогам парламентских выборов, в парламент прошли следующие партии: "Грузинская мечта – демократичекая Грузия", "Единое национальное движение", "Европейская Грузия", "Лело", "Стратегия Агмашенебели", "Альянс патриотов", "Гирчи", "Граждане" и "Лейбористская партия".

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По предварительным расчетам, "Грузинская мечта" получила большинство в парламенте Грузии и возможность принимать все законы и формировать правительство без участия оппозиции. Единственный вопрос, который требует согласия оппозиции, – поправки в Конституцию Грузии.