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Георгий Гахария

"Акции запрещать не будем" – премьер Грузии о протестах оппозиции

photo : Government of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (52)
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Глава правительства подчеркнул, что в период пандемии опасны все собрания людей, будь то свадьбы, поминки или акции протеста

ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Власти Грузии не собираются ограничивать право граждан на выражение протеста, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, заявил премьер Георгий Гахария на брифинге в четверг.

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Оппозиция в Грузии после 31 октября не прекращает акции протеста, обвиняя власти в фальсификации выборов. Главное требование протестующих – повторные выборы в парламент. Ситуацию пытаются урегулировать западные дипмиссии, пригласив стороны к переговорам, однако по итогам двух раундов позиции сторон пока не сблизились.

"Власти Грузии не ограничат свободу самовыражения. Это вопрос ответственности каждого из политиков, которым почему-то обидно, когда эпидемиологи говорят о недопустимости собраний по различным причинам из-за несоблюдения мер. Нет никакой разницы между свадьбами, поминками и акциями. С точки зрения распространения (инфекции – ред.) – нет никакой разницы", – заявил Гахария.

В четверг глава правительства объявил о ряде ограничений, которые призваны улучшить эпидемиологическую ситуацию в стране, однако среди них нет запрета на собрание большого количества людей.

По итогам состоявшихся 31 октября парламентских выборов в Грузии в парламент входят девять политических партий, восемь из которых оппозиционные, но они, считая прошедшие выборы сфальсифицированными властями, в знак протеста отказываются получать депутатские мандаты.

В правящей партии категорически отрицают фальсификацию выборов и заявляют, что они прошли в свободной, справедливой обстановке, что отметили и международные наблюдательные миссии.

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (52)


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