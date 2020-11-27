Дело о Давид-Гареджи: у МИД Грузии прошла акция

Участники акции считают, что МИД не предоставил адвокатам задержанным материалы, которые могут доказать невиновность обвиняемых

ТБИЛИСИ, 27 ноя - Sputnik. Сторонники оппозиции устроили акцию у МИД Грузии в поддержку арестованных по делу о возможной передаче территорий Грузии Азербайджану экспертов Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой, требуя их освобождения.

© Sputnik / STRINGER Акция протеста у здания МИД Грузии 27 ноября 2020 года в связи с делом Давид Гареджи

На акции собралось несколько десятков человек, которые держали в руках плакаты "Сегодня молчание – преступление", "Заговорите", "Следующий – ты".

Комплекс Давид-Гареджи представляет собой высеченные в скалах около 20 монастырей. Главным монастырем комплекса считается лавра Святого Давида. Во многих церквях и трапезных на территории комплекса сохранились фрески, датируемые VIII-XIV веками. На фресках изображены портреты исторических лиц, в том числе царицы Тамар.

© Sputnik / STRINGER Акция протеста у здания МИД Грузии 27 ноября 2020 года в связи с делом Давид Гареджи

По словам активиста Гиги Макарашвили, причиной протеста стало то, что МИД не предоставил адвокатам Ильичевой и Мелашвили материалы, которые, по мнению активиста, могут доказать невиновность обвиняемых.

"Это еще один постыдный поступок этого ведомства. В целом, эта акция посвящена немедленному и безоговорочному освобождению этих людей. Эта волна не остановится", - сказал Макарашвили журналистам.

Ивери Мелашвили и Наталья Ильичева обвиняются в действиях, направленных на передачу территории Грузии.

Прокуратура утверждает, что во время составления карт для работы комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской границы обвиняемые, которые были экспертами в комиссии, не воспользовались картой 1938 года, а использовали неправильно составленную карту 1970 годов, в результате чего Грузия потеряла 3,5 тысячи гектаров территории по 13 согласованным комиссией участкам, в том числе и часть территории монастырского комплекса Давид-Гареджи.

© Sputnik / STRINGER Акция протеста у здания МИД Грузии 27 ноября 2020 года в связи с делом Давид Гареджи

Международные эксперты подтверждают претензии Грузии на спорную территорию Давид-Гареджи >>

Подконтрольная Азербайджану часть комплекса Давид-Гареджи, в том числе монастырь Удабно, находится на юго-западном склоне горы.