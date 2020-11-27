19:50 27 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9466
  • 100 RUB4.3828
  • USD3.3137
Поиск
Акция протеста у здания МИД Грузии 27 ноября 2020 года в связи с делом Давид Гареджи

Дело о Давид-Гареджи: у МИД Грузии прошла акция

© Sputnik / STRINGER
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Ажиотаж вокруг Давид-Гареджи - судьба грузинской святыни (85)
76 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/1b/250184413.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201127/250184095/Delo-o-David-Garedzhi-u-MID-Gruzii-proshla-aktsiya.html

Участники акции считают, что МИД не предоставил адвокатам задержанным материалы, которые могут доказать невиновность обвиняемых

ТБИЛИСИ, 27 ноя - Sputnik. Сторонники оппозиции устроили акцию у МИД Грузии в поддержку арестованных по делу о возможной передаче территорий Грузии Азербайджану экспертов Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой, требуя их освобождения.

Акция протеста у здания МИД Грузии 27 ноября 2020 года в связи с делом Давид Гареджи
© Sputnik / STRINGER
Акция протеста у здания МИД Грузии 27 ноября 2020 года в связи с делом Давид Гареджи

На акции собралось несколько десятков человек, которые держали в руках плакаты "Сегодня молчание – преступление", "Заговорите", "Следующий – ты".

  • Комплекс Давид-Гареджи представляет собой высеченные в скалах около 20 монастырей. Главным монастырем комплекса считается лавра Святого Давида. Во многих церквях и трапезных на территории комплекса сохранились фрески, датируемые VIII-XIV веками. На фресках изображены портреты исторических лиц, в том числе царицы Тамар.
Акция протеста у здания МИД Грузии 27 ноября 2020 года в связи с делом Давид Гареджи
© Sputnik / STRINGER
Акция протеста у здания МИД Грузии 27 ноября 2020 года в связи с делом Давид Гареджи

По словам активиста Гиги Макарашвили, причиной протеста стало то, что МИД не предоставил адвокатам Ильичевой и Мелашвили материалы, которые, по мнению активиста, могут доказать невиновность обвиняемых.

Патриархия Грузии. Вход в здание
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Что думает Патриархия Грузии о новых обстоятельствах по делу Давид-Гареджи?

"Это еще один постыдный поступок этого ведомства. В целом, эта акция посвящена немедленному и безоговорочному освобождению этих людей. Эта волна не остановится", - сказал Макарашвили журналистам.

Ивери Мелашвили и Наталья Ильичева обвиняются в действиях, направленных на передачу территории Грузии.

Прокуратура утверждает, что во время составления карт для работы комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской границы обвиняемые, которые были экспертами в комиссии, не воспользовались картой 1938 года, а использовали неправильно составленную карту 1970 годов, в результате чего Грузия потеряла 3,5 тысячи гектаров территории по 13 согласованным комиссией участкам, в том числе и часть территории монастырского комплекса Давид-Гареджи.

Акция протеста у здания МИД Грузии 27 ноября 2020 года в связи с делом Давид Гареджи
© Sputnik / STRINGER
Акция протеста у здания МИД Грузии 27 ноября 2020 года в связи с делом Давид Гареджи

Международные эксперты подтверждают претензии Грузии на спорную территорию Давид-Гареджи >>

Подконтрольная Азербайджану часть комплекса Давид-Гареджи, в том числе монастырь Удабно, находится на юго-западном склоне горы.

Темы:
Ажиотаж вокруг Давид-Гареджи - судьба грузинской святыни (85)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Снимок из серии Birth Undisturbed британского фотографа Natalie Lennard, ставший ND Photographer of the Year конкурса ND Awards 2020
Рождение человека и Спящие воды: победители конкурса ND Аwards 2020
Успеть все: Тбилиси превратился в одну большую пробку перед введением ограничений - видео
Коллапс на дорогах: Тбилиси превратился в одну большую пробку - видео
Как изменились цены в Грузии
Как изменились цены в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться