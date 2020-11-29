На выборы пришли, но автомобили не получат - "Гирчи" не разыгрывает Tesla

Партия "Гирчи" планировала закупить автомобили на бюджетные деньги, которые должна была получить по итогам выборов

ТБИЛИСИ, 29 ноя - Sputnik. Оппозиционная партия Грузии "Гирчи", известная своими неординарными инициативами, решила не дарить автомобили Tesla, которые обещала разыграть среди тех избирателей, которые придут на парламентские выборы 31 октября.

Об оригинальном розыгрыше "Гирчи" объявили в начале июня. Партия планировала закупить автомобили на бюджетные деньги, которые "Гирчи" должна была получить по итогам выборов.

Для участия в розыгрыше избирателям было необходимо пройти регистрацию сайте партии и принять участие в парламентских выборах 31 октября. Проголосовать можно было за любую партию, снять селфи у избирательного участка и загрузить фотографию на своей странице в Facebook.

Свое решение не устраивать розыгрыш в партии объяснили просто - в режиме бойкота парламента и результатов выборов не до траты бюджетных денег на Tesla.

"Мы считаем, что сегодня на средства из бюджета нельзя разыгрывать Tesla. Это противоречит идее реального бойкота. Совершенно непонятно, почему в условиях непризнания результатов выборов и парламентского бойкота мы признаем результаты выборов только в той части, которая касается получения бюджетных средств", - написано в обращении.

В партии извиняются за разочарование, но обещают избирателям большее благо, чем автомобиль, – "свободу".

"Мы приносим извинения людям, которые приняли участие в проекте, за невыполнение своих обещаний и обещаем, что обязательно наступит время, когда мы дадим всем больше свободы вместо Tesla", - пишут в "Гирчи".

В партии также отмечают, что в оппозиции пока нет единодушия по поводу бюджетных средств. Большинство партий продолжают требовать финансирование, несмотря на бойкот парламента и признание выборов сфальсифицированными.

Согласно итогам выборов, "Гирчи" обеспечили себе четыре депутатских мандата. Как пишут в партии, они рассчитывали получить из бюджета более 3 миллионов лари (900 тысяч долларов).

Кризис в Грузии: оппозиция бойкотирует, но претендует на госфинансирование >>

Основным избирателем партии является молодежь. "Гирчи" запомнилась электорату борьбой за декриминализацию марихуаны, запуском альтернативной сети такси "Шмакси" и идеей создания новой "церкви", чтобы помочь молодым людям избежать призыва в армию.