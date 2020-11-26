Кризис в Грузии: оппозиция бойкотирует, но претендует на госфинансирование

ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Десять политических партий Грузии направили согласие в Центральную избирательную комиссию для получения бюджетного финансирования, среди них партии, которые отказываются входить в парламент и находятся в режиме бойкота.

Быть или не быть акциям? Оппозиция в Грузии готовится к любому сценарию>>

Соответствующее письменное согласие в ЦИК направили партии, входящие в блок "Единое национальное движение – Сила в единстве": "Единое национальное движение", "Движение государство для народа", "Прогресс и свобода", "Республиканская партия Грузии" и "Европейские демократы".

Также согласие в ЦИК направили две партии, входящие в блок "Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели". Это партия "Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели" и "Закон и справедливость". К избирательной администрации обратилась и оппозиционные парламентские партии "Европейская Грузия" и "Альянс патриотов Грузии".

К ЦИК обратилась и правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

Политические партии должны были до 25 ноября представить в Центральную избирательную комиссию письмо с согласием на получение финансирования. Однако, несмотря на это, согласно законодательству, сейчас ЦИК обязан письменно предупредить партии, которые пока не дали свое согласие, после чего у партий будет еще три дня, чтобы обратиться к избирательной администрации о получении финансирования.

Самые принципиальные

После парламентских выборов, прошедших в Грузии 31 октября, оппозиция не прекращает акции протеста, обвиняя власти в тотальной фальсификации. Прошедшие в парламент партии объявили бойкот – отказались от депутатских мандатов и участия во втором туре выборов. Ситуацию пытаются урегулировать западные дипмиссии, пригласив стороны к переговорам, однако по итогам двух раундов позиции сторон пока не сблизились.

Согласно результатам парламентских выборов, право на финансирование получают 14 партий. На данный момент к ЦИК не обращались "Лейбористская партия", "Граждане", "Гирчи" и "Лело".

По мнению лидера партии "Гирчи", получение бюджетного финансирования будет косвенно означать легитимацию выборов.

"Бойкотирование парламента и получение бюджетного финансирование не совместимы друг с другом. Это косвенная легитимации итогов выборов. Выйдет коллективный Кобахидзе и скажет, что этим оппозиция признала легитимность выборов и будет прав. Бойкот означает отказ от всего… Я понимаю, что партии сидели на этом финансировании годами и никогда не пытались мобилизовать финансирование от своих сторонников. Но когда-нибудь они же должны правильно проводить политику. Сейчас у них был шанс, и они выстрелили в пользу "Мечты", - заявил Джапаридзе.

Лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили считает непонятным - объявлять бойкот и в то же время заполнять заявку на финансирование.

"Для меня это звучит странно… Мы не отказываемся от бойкота, однако надеемся, что "Грузинская мечта" предпримет разумные шаги, чтобы разрядить ситуацию, и тогда - пожалуйста. Но сейчас, когда мы говорим, что у нас бойкот, и при этом хотим финансирования - очень странно", - заявил Элисашвили.

По мнению одного из лидеров партии "Лело" Бадри Джапаридзе, если партия продолжает бойкот, то она не должна получать финансирование.

"Лично я считаю, что если мы продолжаем бойкот, то мы не должны получить партийное финансирование. Но все парии принимают решения сами. Мы уважаем решение каждой партии. Из-за этого мы не собираемся никому приклеивать ярлыки. Что касается того, как мы будем действовать конкретно в ближайшие три дня, то это будет зависеть от решения политсовета", - отметил Джапаридзе.

Аргументы оппозиции

Почему оппозиционные партии все же решили получить финансирование из госбюджета. Как разъяснил член партии "Единое национальное движение" Зураб Меликишвили, госфинансирование является единственным доходом оппозиционных партий, особенно в период, когда в стране не проводятся выборы.

"После того, как в Грузии появилась тема финансирования из государственного бюджета, партии обязаны ежегодно до 25 ноября обратиться к соответствующим ведомствам с запросом о финансирование из госбюджета. Тем более в таких условиях, когда всем бизнесменам запрещено иметь дело с оппозицией и особенно с "Национальным движением", - заявил Зураб Меликашвили

В партии "Европейская Грузия" рассказали, на что собираются потратить деньги.

"Мы никогда не скрывали, что собирались запросить сумму. Эти голоса нам дали избиратели, чтобы мы сменили "Грузинскую мечту", изменили сегодняшнюю реальность. К сожалению, "Грузинская мечта" этими выборами отобрала у нас эту возможность. Мы собираемся продолжить борьбу для того, чтобы вернуть народу свой выбор, и именно на это будет потрачена данная сумма", - заявил член партии "Европейская Грузия" Леван Тархнишвили.

По словам одного из лидера партии "Стратегия Агмашенебели" Серго Чихладзе, отказ от финансирования означал бы приношение партии в жертву.

"Бойкот продолжается. Наоборот, нам полагается еще больше финансирования - у нас украли выборы, в том числе и часть финансирования. Но сейчас отказ от этого означало бы самопожертвование - чтобы мы еще больше пострадали. Именно этого и хотят власти, чтобы оппозиционные партии совсем исчезли. Подобного подарка мы, безусловно, им не сделаем", - заявил Чихладзе.

Сначала работа – потом деньги

Когда партии отказываются использовать депутатский мандат и войти в парламент, то с правовой точки зрения логично, что ни одна такая партия не должна получить государственного финансирования. Об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузии".

"Бюджетное финансирование партий предназначено для определенной деятельности. Именно поэтому получение финансирования связано с выборами и с результатами выборов, чтобы партии вели парламентскую и политическую деятельность с использованием этих ресурсов", - заявил Кобахидзе.

По его словам, будет ли приставлено финансирование тех партий, которые откажутся от работы в парламенте, решит парламент. Однако рассмотрения вопроса обязательно будет, подчеркнул Кобахидзе.

Вопрос по поводу финансирования партий прокомментировал и премьер-министр Георгий Гахария. Глава правительства отметил, что в парламенте должны быть представлены все партии и депутаты, за которых голосовали граждане.

"Но если кто-то для себя решит не брать эту ответственность или им движут другие цели, это ведь не означает, что мы, взявшие на себя ответственность, должны все забыть – не собрать парламент, не утверждать бюджет, не следить за эпидемией, экономическим кризисом и т.д. Мы все хорошо понимаем, что наши граждане определяют политику нашей страны. Они сказали, что мы возлагаем ответственность на вас… работайте вместе, чтобы преодолеть этот кризис", - заявил Гахария.

Согласно последним данным Центральной избирательной комиссии Грузии, в парламент проходит девять партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Единое национальное движение – Сила в единстве", "Европейская Грузия – движение за свободу", "Лело для Грузии", "Стратегия Агмашенебели", "Альянс патриотов Грузии", "Граждане" и "Лейбористская партия".

В правящей партии считают, что выборы в Грузии прошли с соблюдением всех требований закона, в справедливой конкурентной обстановке, и у оппозиции нет никаких оснований ставить под сомнение их результаты.