Слушание по делу о Давид-Гареджи проходит на фоне акции протеста

ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. Тбилисский городской суд в эти минуты рассматривает ходатайство защиты об изменении меры пресечения для экспертов Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой, задержанных по делу о возможной передаче Азербайджану территории Грузии.

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Ранее суд избрал заключение в качестве меры пресечения в отношении Мелашвили и Ильичевой.

Заседание суда в понедельник проходит на фоне шумной акции протеста. У здания суда собрались сторонники арестованных картографов, которые требуют их освобождения. Представители оппозиционного движения "Стыдно" освистали прокурора по делу Михаила Садрадзе, выкрикивая в его адрес "Раб!".

Между тем, адвокаты задержанных предъявили суду подписи 200 человек, которые готовы выступить поручителями в отношении Мелашвили и Ильичевой и просят судью изменить меру пресечения, выпустив их на поруки.

Кроме того, адвокат Мелашвили утверждает, что у него есть альтернативный отчет судебно-медицинской экспертизы, который доказывает, что карты, в неиспользовании которых следствие обвиняет картографов, не соответствуют действительности.

Ивери Мелашвили и Наталья Ильичева обвиняются в действиях, направленных на передачу территории Грузии.

Прокуратура утверждает, что во время составления карт для работы комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской границы обвиняемые, которые были экспертами в комиссии, не воспользовались картой 1938 года, а использовали неправильно составленную карту 1970-х годов, в результате чего Грузия потеряла 3,5 тысячи гектаров территории по 13 согласованным комиссией участкам, в том числе и часть территории монастырского комплекса Давид-Гареджи.