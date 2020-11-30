Дело картографов в Грузии: суд оставил обвиняемых в заключении

Судья посчитал, что если подсудимые окажутся на свободе, будет угроза уничтожения улик

ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. Тбилисский городской суд оставил в заключении экспертов Ивери Мелашвили и Наталью Ильичеву, задержанных по делу о возможной передаче Азербайджану территории Грузии.

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В понедельник суд рассмотрел ходатайство защиты об изменении меры пресечения в отношении Мелашвили и Ильичевой. Судья Звиад Шарадзе не разделил позицию адвоката. По его словам, суду не были предъявлены улики, которые могли бы послужить основанием для пересмотра решения. Кроме того, судья отметил, что есть угроза уничтожения улик.

Адвокаты задержанных предъявили суду подписи 211 человек, которые готовы были выступить поручителями в отношении Мелашвили и Ильичевой.

На заседании заявление сделал и Мелашвили, который не признает себя виновным.

"Сегодня я не услышал от прокурора ничего нового. У меня один вопрос: Генеральная прокуратура установила что-то новое, то есть мотив - по какому мотиву я и Наталя совершили это? Ответа от прокуратуры нет. Что касается показаний свидетелей, то они наполнены ложью", - заявил Мелашвили.

Обвиняемые Мелашвили и Ильичева не присутствовали на заседании суда. Они были участвовали в процессе дистанционно с помощью видеозвонка.

Адвокат Мелашвили утверждает, что у него есть альтернативный отчет судебно-медицинской экспертизы, который доказывает, что карты, в неиспользовании которых следствие обвиняет картографов, не соответствуют действительности.

Ивери Мелашвили и Наталья Ильичева обвиняются в действиях, направленных на передачу территории Грузии.

Прокуратура утверждает, что во время составления карт для работы комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской границы обвиняемые, которые были экспертами в комиссии, не воспользовались картой 1938 года, а использовали неправильно составленную карту 1970-х годов, в результате чего Грузия потеряла 3,5 тысячи гектаров территории по 13 согласованным комиссией участкам, в том числе и часть территории монастырского комплекса Давид-Гареджи.