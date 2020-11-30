Стычки на акции в Батуми: есть пострадавшие и задержанные

ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. Несколько столкновений и стычек произошли между участниками акции протеста и полицейскими у Дома правительства Аджарии в городе Батуми.

Акция гражданских активистов у здания парламента Грузии закончилась стычкой с полицией>>

С утра протестующие требовали встречи с председателем правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. Некоторые активисты попытались войти в здание, однако этому помешала полиция.

Протестующие устроили акцию-перформанс. Под окнами, где расположен кабинет Рижвадзе, участники акции пустили гелиевые шарики с надписью "Раб, действуй!", "Выходи, встречайся с народом!" Тем самым они призвали главу правительства Аджарии встретиться с населением и ознакомиться с их проблемами.

"Торнике Рижвадзе думает, что грузинский народ так просто смирится с фальсификацией выборов. Наши надписи были об этом: "Выходи, встречайся с народом!". Наши акции продолжатся до тех пор, пока мы не достигнем результата. Акции продолжатся в круглосуточном режиме. Он должен встретиться с народом и ответить, почему он украл наши голоса", - заявил лидер движения "Действуй" Бека Меквабишвили.

За этим перформансом и последовали столкновения между участниками акции и полицией. Во время беспорядков двоим стало плохо. Кроме того, были повреждены палатки, которые были установлены протестующими перед Домом правительства.

Протестующие также попытались перекрыть дорогу, скандируя "Рабы, рабы!"

По предварительной информации, задержаны несколько активистов. По данным оппозиционного телеканала "Мтавари архи", есть пострадавшие, в том числе и представители СМИ.

Бессрочная протестная акция продолжается в Батуми с 8 ноября. Ее участники требуют проведения новых выборов, смены избирательной администрации и освобождения политических заключенных. У Дома правительства Аджарии установлены палатки.

Ранее лидеры оппозиции объявили, что намерены заняться решением социально-экономических вопросов. В воскресенье протестующие установили у Дома правительства Аджарии переносной торговый киоск и пообещали собравшимся устроить целый квартал неповиновения новым ограничениям, введенным властями из-за вспышки коронавируса.