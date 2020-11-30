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Оппозиция продолжает протестовать в Батуми - акция у здания правительства Аджарии 13 ноября 2020 года

Стычки на акции в Батуми: есть пострадавшие и задержанные

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (54)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20201130/250207695/Stychki-na-aktsii-v-Batumi-est-postradavshie-i-zaderzhannye.html

Протестующие устроили акцию-перформанс - пустили в небо гелиевые шарики с надписью "Раб, действуй!"

ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. Несколько столкновений и стычек произошли между участниками акции протеста и полицейскими у Дома правительства Аджарии в городе Батуми.

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С утра протестующие требовали встречи с председателем правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. Некоторые активисты попытались войти в здание, однако этому помешала полиция.

Протестующие устроили акцию-перформанс. Под окнами, где расположен кабинет Рижвадзе, участники акции пустили гелиевые шарики с надписью "Раб, действуй!", "Выходи, встречайся с народом!" Тем самым они призвали главу правительства Аджарии встретиться с населением и ознакомиться с их проблемами.

"Торнике Рижвадзе думает, что грузинский народ так просто смирится с фальсификацией выборов. Наши надписи были об этом: "Выходи, встречайся с народом!". Наши акции продолжатся до тех пор, пока мы не достигнем результата. Акции продолжатся в круглосуточном режиме. Он должен встретиться с народом и ответить, почему он украл наши голоса", - заявил лидер движения "Действуй" Бека Меквабишвили.

За этим перформансом и последовали столкновения между участниками акции и полицией. Во время беспорядков двоим стало плохо. Кроме того, были повреждены палатки, которые были установлены протестующими перед Домом правительства.

Журналисты у здания Тбилисского городского суда
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Протестующие также попытались перекрыть дорогу, скандируя "Рабы, рабы!"

По предварительной информации, задержаны несколько активистов. По данным оппозиционного телеканала "Мтавари архи", есть пострадавшие, в том числе и представители СМИ.

Бессрочная протестная акция продолжается в Батуми с 8 ноября. Ее участники требуют проведения новых выборов, смены избирательной администрации и освобождения политических заключенных. У Дома правительства Аджарии установлены палатки.

Ранее лидеры оппозиции объявили, что намерены заняться решением социально-экономических вопросов. В воскресенье протестующие установили у Дома правительства Аджарии переносной торговый киоск и пообещали собравшимся устроить целый квартал неповиновения новым ограничениям, введенным властями из-за вспышки коронавируса.

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (54)


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