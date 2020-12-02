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Стычка с полицией. Акция протеста оппозиции в Батуми 30 ноября 2020 года перед зданием правительства Аджарии

Стычка между протестующими и полицейскими в Батуми, есть задержанные

© Sputnik / Seyran Baroyan
Политика
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Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (58)
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Ситуация накалилась после того, как участники акции решили запустить в небо воздушные шары, чего им не позволили сделать полицейские

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. На акции протеста у Дома правительства Аджарии в Батуми произошло столкновение между демонстрантами и полицейскими, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

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Батуми - крупная акция протеста оппозиции 8 ноября 2020 против итогов парламентских выборов
© Sputnik / Seyran Baroyan
Батуми после акции протеста: здание правительства Аджарии окружено палатками

За административные нарушения задержаны, по меньшей мере, два человека.

Ситуация накалилась после того, как участники акции решили запустить в небо воздушные шары, чего им не позволили сделать полицейские.

Тогда член "Единого национального движения" Резо Харази взобрался на столб у входа в Дом правительства и удерживал воздушные шары.

"Торнике Рижвадзе (глава правительства Аджарии – ред.) должен понимать, что люди, посланные его отцом, не смогут защитить его все время, и им придет конец", – сказал Резо Харази.

Вход в здание Дома правительства охраняют несколько десятков полицейских.

Участники акции продолжают скандировать "Раб!".

Батумский фитнес - центр Реформер
photo : Reformerfitness / FB
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Бессрочная протестная акция началась в Батуми с 8 ноября. Ее участники требуют проведения новых выборов, смены избирательной администрации и освобождения политических заключенных. У Дома правительства Аджарии установлены палатки.

Ранее лидеры оппозиции объявили, что намерены заняться решением социально-экономических вопросов. В воскресенье протестующие установили у Дома правительства Аджарии переносной торговый киоск и пообещали собравшимся устроить целый квартал неповиновения новым ограничениям, введенным властями из-за вспышки коронавируса.

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (58)


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