"Это безответственность"- эпидемиолог об акциях протеста в Аджарии

Если граждане Грузии не будут соблюдать установленные рекомендации, то страна не сможет бороться с вирусом

ТБИЛИСИ, 30 ноя – Sputnik. Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе назвал акции протеста в Аджарии безответственностью.

В Аджарии на одной из швейных фабрик от коронавируса скончались уже четыре сотрудника>>

Бессрочная протестная акция началась в Батуми 8 ноября. Ее участники требуют проведения новых выборов, смены избирательной администрации и освобождения политических заключенных. У Дома правительства Аджарии установлены палатки. Эпидемиологи отмечают, что в ходе этих протестов не соблюдаются основные меры безопасности - ношение масок и соблюдение дистанции.

По словам Гамкрелидзе, даже политический процесс в стране должен поддаваться управлению в условиях пандемии.

"Весь мир борется с серьезной пандемией, у нас в стране серьезный рост инфицирования. Есть несколько подходов, чтобы остановить это. Один из них - именно те ограничительные мероприятия, которые установлены страной. Но одно установить и второе – выполнить. Если мы его не выполним и каждый из нас не осознает, что нужно соблюдать рекомендации, так ничего не выйдет", - заявил Гамкрелидз не брифинге.

Данный вопрос прокомментировала и глава Минздрава Екатерина Тикарадзе. Она еще раз отметила важность соблюдения всех рекомендаций и правил. По ее словам, пандемия свирепствует не только в Грузии, но и во всем мире, самой первой и главной задачей является защита жизни людей.

Грузия переживает вторую волну коронавируса. Ежедневно фиксируется около четырех тысяч новых случаев. Чтобы сдержать рост числа заболевших, с 28 ноября в Грузии введен ряд ограничений. Самые серьезные ограничения введены в больших городах страны, где остановлен городской транспорт, прекратили работу торговые центры, вещевые рынки, закрылись спортзалы и бассейны. В стране действует всеобщий масочный режим, выходить из дома запрещено в ночное время.