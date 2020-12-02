Грузинский оппозиционер арестован за нападение на полицейских

Скандал с угрозами оппозиционера в адрес полицейских продолжается - политик перешел от слов к действиям

ТБИЛИСИ, 1 дек – Sputnik. Полиция задержала члена оппозиционной партии "Победившая Грузия" Аслана Вашакмадзе по факту нападения на полицейского, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

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Ранее 36-летний политик оказался в центре скандала из-за опубликованного в соцсетях видео с угрозой в адрес полицейских. В своем видеообращении Вашакмадзе выражался агрессивно с нецензурной лексикой и призывал граждан физически расправиться с полицейскими. В частности, Вашакмадзе призывал поймать одного полицейского и примерно наказать. Позднее политик стер видео и выложил новое, в котором извинился перед обществом.

Как отмечено на сайте МВД, в связи с указанным фактом МВД возбудило уголовное дело по статье "публичный призыв к насильственным действиям" и незамедлительно начались следственные мероприятия.

В рамках указанного расследования сотрудники полиции встретились с Вашакмадзе в городе Поти, чтобы вызвать его в следственный орган в качестве свидетеля. В это время Вашакмадзе напал на полицейских и нанес им физические оскорбления.

По информации МВД, следствие продолжается по двум статьям Уголовного кодекса – по факту "публичного призыва к насильственным действиям" и "нападения на полицейского". Задержанному грозит лишение свободы сроком от 4 до 7 лет.

Вашакмадзе является членом партии экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили. Он баллотировался от партии "Победившая Грузия" на выборах в Верховный совет Аджарии.

Он принимает активное участие в акциях протеста, которые проходят у здания Дома правительства Аджарии уже несколько недель.

Комментарий по поводу распространенного видео пока не сделали в партии Окруашвили. Однако Вашакмадзе подвергся резкой критике со стороны представителей других оппозиционных партий.