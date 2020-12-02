"Угощайтесь!"- протестующие в Батуми открыли "кафе" у Дома правительства

Демонстранты считают, что введенные в стране ограничения нелогичны, и кафе должны работать в обычном режиме

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Участники акции протеста у здания Дома правительства Аджарии в Батуми исполнили свое обещание и открыли небольшое "кафе", несмотря на действующие в стране ограничения, передает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

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Бессрочная протестная акция началась в Батуми с 8 ноября. Ее участники требуют проведения новых выборов, смены избирательной администрации и освобождения политических заключенных. У Дома правительства Аджарии установлены палатки.

В воскресенье лидеры оппозиции объявили, что намерены заняться решением социально-экономических вопросов. Они установили у Дома правительства переносной торговый киоск и пообещали собравшимся устроить целый квартал неповиновения новым ограничениям, введенным властями из-за вспышки коронавируса.

В настоящее время участники акции угощают прохожих и журналистов горячими напитками и сладостями. Организаторы заявляют, что данный акт является символом неприятия ограничений. Демонстранты считают, что несмотря на пандемию, они не видят опасности в функционировании кафе.

По словам члена "Единого национального движения" Мирдата Камададзе, среди собравшихся не зафиксировано ни одного случая инфицирования COVID-19 и так называемого кластера "участников акции" не существует.

"Каждый человек берет на себя ответственность. Не зафиксировано ни одного факта, чтобы у кого-либо из участников акции был ковид. Кластера акции нет. Все люди, которые приходят сюда, берут на себя ответственность. Тот, кто думает, что находиться здесь с точки зрения коронавируса опасно, сюда не придет. Это форма протеста против правительства, которое использует ковид в своих интересах", - сказал Камададзе.

Пока полиция никак не отреагировала на факт появления "кафе" с несколькими столиками для посетителей.

Как обещают лидеры оппозиции, вскоре рядом с кафе появятся и торговые прилавки, где смогут реализовывать продукцию уличные торговцы.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Грузии с 28 ноября введены жесткие ограничения. В больших городах закрылись торговые центры и вещевые рынки, не работает городской транспорт, учебные и воспитательные заведения перешли на дистанционный режим работы. В стране сохраняется всеобщий масочный режим, после 21:00 запрещено выходить на улицу.