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Акция протеста оппозиции у верхнего входа в парламент Грузии 30 ноября 2020 года

Третий день акции в Тбилиси: ситуация у парламента накалилась

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (59)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201202/250231931/Tretiy-den-aktsii-v-Tbilisi-situatsiya-u-parlamenta-nakalilas.html

Протестующие поддерживают мнение оппозиционных партий, что выборы в парламент страны были сфальсифицированы

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. На акции протеста у здания парламента в центре Тбилиси возникли стычки между демонстрантами и полицейскими, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

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Гражданские активисты протестуют у парламента Грузии уже третьи сутки. Они поддерживают мнение оппозиционных партий, что выборы в парламент страны были сфальсифицированы, и требуют новых парламентских выборов.

Стычка с полицией. Акция протеста оппозиции в Батуми 30 ноября 2020 года перед зданием правительства Аджарии
© Sputnik / Seyran Baroyan
Стычка между протестующими и полицейскими в Батуми, есть задержанные

Причиной конфликта активистов с полицией стали доски и поддоны, которые участники акции этим вечером пытались пронести на территорию у парламента, чтобы на них сидеть.

Между участниками акции и полицией произошло несколько стычек, во время которых полиция отобрала у демонстрантов поддоны и доски. Полиция объясняет свои действия мерами безопасности.

В настоящее время ситуация на проспекте Руставели спокойная.

В понедельник гражданские активисты установили у здания парламента палатки, чтобы на этом месте встретить первое заседание парламента.

Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября. По предварительным итогам, правящая партия Грузии получила 90 мест в парламенте из 150 и смогла остаться во главе страны на третий срок.

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (59)


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