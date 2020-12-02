Третий день акции в Тбилиси: ситуация у парламента накалилась

Протестующие поддерживают мнение оппозиционных партий, что выборы в парламент страны были сфальсифицированы

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. На акции протеста у здания парламента в центре Тбилиси возникли стычки между демонстрантами и полицейскими, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

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Гражданские активисты протестуют у парламента Грузии уже третьи сутки. Они поддерживают мнение оппозиционных партий, что выборы в парламент страны были сфальсифицированы, и требуют новых парламентских выборов.

Причиной конфликта активистов с полицией стали доски и поддоны, которые участники акции этим вечером пытались пронести на территорию у парламента, чтобы на них сидеть.

Между участниками акции и полицией произошло несколько стычек, во время которых полиция отобрала у демонстрантов поддоны и доски. Полиция объясняет свои действия мерами безопасности.

В настоящее время ситуация на проспекте Руставели спокойная.

В понедельник гражданские активисты установили у здания парламента палатки, чтобы на этом месте встретить первое заседание парламента.

Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября. По предварительным итогам, правящая партия Грузии получила 90 мест в парламенте из 150 и смогла остаться во главе страны на третий срок.