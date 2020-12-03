"Проверяют наши нервы"- глава правительства Аджарии о протестах в Батуми

Власти не будут ограничивать протест граждан, однако если он выйдет за рамки закона - последует должная реакция, отметил Рижвадзе

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Перформанс с воздушными шарами у здания Дома правительства Аджарии в Батуми - третьесортное представление, заявил председатель аджарского правительства Торнике Рижвадзе.

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Участники акции протеста у Дома правительства Аджарии уже несколько дней проводят шумные акции, требуя встречи с Рижвадзе. Накануне демонстранты попытались запустить в небо воздушные шары, чему помешала полиция. Несколько человек задержали за оказание сопротивления полиции.

Рижвадзе отметил, что всегда готов встретиться и выслушать любого гражданина, у которого есть конкретные проблемы, однако у него и его команды нет никакого желания участвовать в безответственных представлениях.

"Ни один отдельно взятый человек - независимо от того, какой перформанс он поставит, или как он попытается проверить наши нервы и нервы правоохранительных органов - он не достигнет желаемого", - сказал Рижвадзе в эфире телеканала "Имеди".

Председатель правительства отметил, что никакие действия оппозиции не повлияют на распорядок дня правительства и все вопросы будут рассмотрены по плану. При этом он подчеркнул, что никто не будет ограничивать протест граждан, однако если он будет выходить за рамки закона, последует должная реакция.

Акции в Батуми продолжаются почти месяц. Оппозиция не признает результатов выборов 31 октября и требует проведения новых выборов.

Участники акции и лидеры не согласны также с введенными в стране ограничениями и уже открыли на территории , прилегающей к зданию Дома правительства, небольшое кафе и обещают разместить у объекта прилавки для уличной торговли.