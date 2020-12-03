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Оппозиция в знак протеста запустила красные шары в небо у госведомств 3 декабря 2020 года

Красные шары в небе: у здания МВД в Тбилиси устроили перформанс

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201203/250238117/Krasnye-shary-v-nebe-u-zdaniya-MVD-v-Tbilisi-ustroili-performans.html

Таким образом протестующие выразили солидарность акциям, которые проходят в черноморском городе Батуми

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Акция-перформанс, организованная бывшей правящей партией "Единое национальное движение", прошла у здания министерства внутренних дел Грузии в Тбилиси.

Участники акции запустили в небо красные воздушны шарики. Таким образом протестующие выразили солидарность акциям, которые проходят в черноморском городе Батуми (Аджарская АР).

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Демонстранты заявляют, что воздушные шары не представляют угрозы, и абсурдно, когда полицейские запрещают гражданам пускать их в небо.

Стычка с полицией. Акция протеста оппозиции в Батуми 30 ноября 2020 года перед зданием правительства Аджарии
© Sputnik / Seyran Baroyan
Стычка между протестующими и полицейскими в Батуми, есть задержанные

"Это правительство добавило еще одно ограничение к ограничениям и заявило обществу, что запуск воздушных шаров является наказуемым действием. Они настолько увлечены однопартийным парламентом, что хотят окончательно установить диктатуру. Это послание о том, что они не смогут установить диктатуры. Те, кто хочет запустить воздушные шары – запустит воздушные шары. Когда они захотят распустить правительство – они распустят правительство", – заявил член политсовета партии "Единое национальное движение" Георгий Мумладзе.

Бессрочная протестная акция у здания Дома правительства Аджарии проходит с 8 ноября. Ее участники требуют проведения новых выборов, смены избирательной администрации и освобождения политических заключенных. У Дома правительства Аджарии установлены палатки.

Накануне произошло столкновение между демонстрантами и полицейскими. Ситуация накалилась после того, как участники акции решили запустить в небо воздушные шары, чего им не позволили сделать полицейские. В результате несколько человек были задержаны за оказание сопротивления полиции.



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