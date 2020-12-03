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დავით ზალკალიანი

Глава МИД Грузии призвал оппозицию сплотиться и войти в парламент

photo: MFA of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (61)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20201203/250239573/Glava-MID-Gruzii-prizval-oppozitsiyu-splotitsya-i-voyti-v-parlament.html

Оппозиция должна принять решение, опираясь но интересы государства, а не партии, отметил глава МИД

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Впервые в истории Грузии в парламент прошли сразу девять партий, что позволило оппозиции получить 60 мандатов - такое достижение страны нужно обязательно использовать, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани на брифинге в четверг.

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По его словам, все международные и стратегические партнеры Грузии в один голос призывают оппонентов правящей партии завершить бойкот, так как он не является выходом из ситуации.

"Вы видели множество отзывов, публичных заявлений от нашего стратегического партнера, от наших европейских партнеров, где они прямо призывают наших оппонентов, оппозицию, что бойкот - это не путь... Я уверен, что наши оппоненты, которые сегодня пребывают в режиме бойкота, учтут это, потому что здесь речь идет о государственных интересах нашей страны",- сказал Залкалиани на брифинге в четверг.

Оппозиция должна принять решение, опираясь но интересы государства, а не партии, отметил дипломат.

Электромобили Tesla в тбилисском аэропорту
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Стране сегодня как никогда необходима полная консолидация... Я думаю, что здравый смысл обязательно победит",- заключил Залкалиани.

В парламент Грузии по итогам выборов 31 октября прошли восемь оппозиционных партий и блоков. Они не признают итоги выборов, считая, что правящая партия "Грузинская мечта" сфальсифицировала выборы, и заявили о том, что не войдут в парламент десятого созыва.

В ближайшие дни должен пройти третий раунд переговоров между властью и оппозицией, организованный послами США и ЕС в Грузии. На данный момент по переговорам известно, что оппозиция требует проведения новых выборов в парламент, тогда как "Грузинская мечта" категорически против этого, называя это требование единственным невыполнимым.

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (61)


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