Острая дискуссия и споры: грузинская оппозиция обновила требования

Лидеры грузинских оппозиционных партий заявили, что готовы к третьему раунду переговоров с властями

ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Грузинская оппозиция, находящаяся в режиме бойкота, после острых дискуссий решила изменить список требований к властям. Решение было принято на встрече лидеров оппозиционных партий в офисе "Лело для Грузии".

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Восемь оппозиционных партий Грузии по итогам выборов получили 60 мест в парламенте. Однако они не признают итогов голосования и до последнего времени отказываются участвовать в работе парламента, когда тот соберется на первую сессию. Для разрешения политического кризиса послы ЕС и США организовали площадку для переговоров оппозиции с правящей партией "Грузинская мечта", которая смогла сохранить власть на третий срок.

"Завтра мы ожидаем встречи с послами, на которой мы ознакомим их с обновленными позициями. Нам важно показать, что мы готовы адекватно оценивать тяжелое положение в стране... На основании этого мы представим новую конструкцию требований. Мы их не сокращали, а только расширили", - сказал лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе, подчеркнув, что требование новых парламентских выборов сохраняется.

По его словам, на этот раз совещание в офисе "Лело для Грузии" было громким.

"Мы поспорили о разных вопросах, и каждый из нас пошел на компромисс, что дало нам возможность согласовать позиции", - сказал Вашадзе.

То, что происходило в офисе "Лело", лидер другой оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили назвал острой дискуссией и не скрывал, что разговор велся на повышенных тонах.

"Была очень громкая и острая дискуссия, которая продолжалась несколько часов. Мы разные люди, и у нас разные мнения. Нам удалось согласовать единую позицию, и мы готовы к третьему раунду", - сказал Элисашвили.

А вот лидер "Европейской Грузии" Гига Бокерия пояснил, в каком плане изменились требования оппозиции.

"Требованием оппозиции остается - новые выборы и изменения, которые касаются этой темы. К примеру, мы уточнили, какими должны быть регуляции, чтобы избежать манипуляций на выборах", - сказал Бокерия.

Лидер партии "Гирчи" Зура Джапаридзе заявил, что оппозиция готова к третьему раунду переговоров с властями.

"Оппозиция едина, она остается в режиме бойкота. Мы поговорили о разных вопросах, согласовали позиции, и мы готовы встретиться с посредниками переговоров и поговорить с ними", - сказал Джапаридзе.

Между тем, в правящей партии все еще надеются на раскол в рядах оппозиции и на то, что многие партии откажутся от бойкота.

"Переговоры пока не завершены, поэтому пока рано говорить о том, какая конкретная партия примет решение войти в парламент. В оппозиционных партиях есть огромные разногласия, но надеюсь, что есть политики и партии, которые думают о государстве, и решения будут приняты исходя из этого", - заявил генсек "Грузинской мечты" Каха Каладзе.

Послы ЕС и США уже провели несколько предварительных встреч с лидерами оппозиции, чтобы сблизить позиции сторон, однако дата нового раунда пока остается неизвестной.

ЦИК Грузии в четверг должен подвести итоги второго тура выборов, после чего в течение 10 дней будет назначено первое заседание парламента Грузии. Несмотря на бойкот оппозиции, парламент, в котором будет 90 депутатов "Грузинской мечты", все равно сможет начать работу и принимать законы.