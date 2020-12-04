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Лидер Гирчи Зураб Джапаридзе

"Пути разошлись" – Джапаридзе сообщил о расколе в партии "Гирчи"

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (67)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201204/250246769/Puti-razoshlis---Dzhaparidze-soobschil-o-raskole-v-partii-Girchi.html

Лидер партии Зураб Джапаридзе заявил, что не может дальше продолжать сотрудничество с тремя соратниками

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Один из основателей и лидеров самой неординарной грузинской партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе опубликовал статус в закрытой группе партии, в котором сообщил о расколе с соратниками.

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Оппозиционер рассказал о разногласиях с членами партии Сандро Раквиашвили, Вахтангом Мегрелишвили и Яго Хвичия. О конкретных причинах Джапаридзе не стал говорить публично.

"Хочу предоставить короткую информацию. К сожалению, мои пути разошлись с путями Яго, Вахо и Сандро. Я больше не собираюсь работать в "Гирчи" вместе с ними по многим причинам, но не из-за заявлений Яго. Я не собираюсь публично говорить о причинах. К сожалению, в жизни случаются подобные вещи. Желаю всем троим удачи", – написал Джапаридзе.

При этом политик отметил, что его бывшие соратники могут сделать очень много хороших дел. 

"Я не собираюсь останавливаться. Главная борьба "Гирчи" впереди", – заключил политик.

"Гирчи" ("Шишка") появилась на политической арене Грузии в 2015 году. Партию создали три представителя бывшей правящей партии "Единое национальное движение".

Сама партия либеральной направленности, славится своими неординарными поступками и умением перехитрить закон. Можно сказать, что "Гирчи" сыграла не последнюю роль в декриминализации потребления марихуаны в Грузии.

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (67)


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